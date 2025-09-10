Manuel Neuer und das DFB-Team Also, wenn einer fragen würde ... 10. September 2025, 16:16 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Im kommenden Jahr vielleicht doch wieder ein Team? Torwart Manuel Neuer (links) und Bundestrainer Julian Nagelsmann. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Offiziell ist Manuel Neuer aus dem DFB-Team zurückgetreten, offiziell ist er aber auch beschwerdefrei und in sehr guter Form. Sein Berater sendet einen Satz in die Welt, der dem Bundestrainer alle Optionen gibt.

Von Christof Kneer

