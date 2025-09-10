Als der Augsburger Finn Dahmen kürzlich gefragt wurde, mit welchen Worten ihm Julian Nagelsmann die frohe Botschaft von seiner Nominierung übermittelt habe, da musste der Torwart passen. Er habe keinen Kontakt zum Bundestrainer, sagte Dahmen, das sei alles über Andreas Kronenberg gelaufen, den Torwarttrainer der A-Nationalmannschaft.
Offiziell ist Manuel Neuer aus dem DFB-Team zurückgetreten, offiziell ist er aber auch beschwerdefrei und in sehr guter Form. Sein Berater sendet einen Satz in die Welt, der dem Bundestrainer alle Optionen gibt.
Von Christof Kneer
