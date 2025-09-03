Hermann Gerland hat seine Trainerkarriere gerade beendet, aber natürlich hat er am Wochenende wieder Fußball geschaut. Beim Spiel der U19-Junioren des FC Bayern gegen Augsburg ist ihm das aufgefallen, was ihm schon länger auffällt, vielleicht nicht gerade seit Gerd Müllers Karriereende, aber doch seit dem von Rudi Völler oder spätestens von Miroslav Klose. Dass es im deutschen Fußball viele tolle Offensivspieler gibt, Trickser und Schnickser, Dribbler und Schnibbler, wahrscheinlich sogar mehr als früher. Dass all diese begabten Buben aber halt immer aufpassen müssen, dass sie nicht das Ziel des Spiels aus den Augen verlieren. „Die Bayern haben zwar vier Tore geschossen“, sagt Gerland, „aber sie hatten 20 Torchancen, mindestens!“ An dieser Stelle wird aus Hermann Gerlands individueller Freizeitgestaltung das überwölbende Thema des deutschen Fußballs.
Nick Woltemade in der NationalmannschaftDer Dreiviertelneuner
Lesezeit: 5 Min.
- Nick Woltemade gilt im DFB-Team plötzlich als gesetzt, obwohl er bis vor einem Jahr für seine Torlosigkeit berüchtigt war.
- Der VfB Stuttgart machte aus dem trickreichen Spieler einen echten Mittelstürmer, Newcastle zahlte daraufhin 85 Millionen Euro für ihn.
- Woltemade startet am Donnerstag in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei und muss sich in der Premier League erst beweisen.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Nick Woltemade gilt im DFB-Team plötzlich als gesetzt. Dabei war er bis vor einem Jahr für seine Torlosigkeit berüchtigt. Die Geschichte einer Entwicklung – von Hermann Gerland bis Sebastian Hoeneß.
Von Christof Kneer
Nationalstürmer Nick Woltemade:Hände hoch, das ist ein Transferüberfall!
Monatelang warb der FC Bayern um Nick Woltemade, nun wechselt er nach Newcastle, für bis zu 90 Millionen Euro. Sind die Münchner bei Mega-Transfers ungeschickt – oder inzwischen chancenlos?
Lesen Sie mehr zum Thema