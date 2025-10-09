Zum Hauptinhalt springen

WM-QualifikationGesucht: Stürmer, die gegen Luxemburg treffen

Lesezeit: 4 Min.

Nick Woltemade (links) und Maximilian Beier sind Angreifer und als solche jetzt im Nationalteam besonders wichtig, denn es müssen Tore her gegen Luxemburg.
Nick Woltemade (links) und Maximilian Beier sind Angreifer und als solche jetzt im Nationalteam besonders wichtig, denn es müssen Tore her gegen Luxemburg. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Für die angeschlagene Nationalelf geht es gegen den Außenseiter auch um die Tordifferenz. Es drängt sich eine Hauptrolle für den genesenen Woltemade auf – dabei erlebt er gerade die turbulenteste Zeit seiner jungen Karriere.

Von Sebastian Fischer

Dass die deutsche Nationalelf ihr nächstes Heimspiel in Sinsheim austrägt, klang vor einem Monat nach einer guten Nachricht für Nick Woltemade. Die Zuschauer in der Heimspielstätte der TSG Hoffenheim gelten nicht unbedingt als die leidenschaftlichsten der Republik. In Köln, als die DFB-Elf Anfang September mit Ach und Krach Nordirland schlug, war der Stürmer bei seiner Auswechslung in der 61. Minute mit Pfiffen bedacht worden.

