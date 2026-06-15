Ab in die Zukunft: Nathaniel Brown überzeugt in seinem erst sechsten Länderspiel in allen Disziplinen, nun auch mit Flanken. Der FC Bayern darf sich in seinem Interesse bestätigt fühlen.

Wenn die Spieler bei einer Fußball-Weltmeisterschaft nach der Partie zu den Journalisten gehen, um sich dort deren Fragen zu stellen, so ist ein entscheidendes Detail anders als in der Bundesliga und sogar der Champions League. Bei einer WM müssen die Spieler auf ein Podest hinaufklettern, um von oben hinabzusprechen zum Volk. So wie einst die Senatoren oder Feldherren von ihrem Rostrum im Forum Romanum im antiken Rom, das dann oft mit den Rammspornen eroberter Kriegsschiffe geschmückt war.