Zum Hauptinhalt springen

DFB-TeamFür Browns Karriere bräuchten andere eine Zeitmaschine

Lesezeit: 4 Min.

Nathaniel Brown bereite das 2:1 durch Nico Schlotterbeck vor und erzielte das 5:1 selbst.
Nathaniel Brown bereite das 2:1 durch Nico Schlotterbeck vor und erzielte das 5:1 selbst. Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP

Ab in die Zukunft: Nathaniel Brown überzeugt in seinem erst sechsten Länderspiel in allen Disziplinen, nun auch mit Flanken. Der FC Bayern darf sich in seinem Interesse bestätigt fühlen.

Von Philipp Schneider, Houston

SZ bei Google bevorzugen

Wenn die Spieler bei einer Fußball-Weltmeisterschaft nach der Partie zu den Journalisten gehen, um sich dort deren Fragen zu stellen, so ist ein entscheidendes Detail anders als in der Bundesliga und sogar der Champions League. Bei einer WM müssen die Spieler auf ein Podest hinaufklettern, um von oben hinabzusprechen zum Volk. So wie einst die Senatoren oder Feldherren von ihrem Rostrum im Forum Romanum im antiken Rom, das dann oft mit den Rammspornen eroberter Kriegsschiffe geschmückt war.

Zur SZ-Startseite

DFB-Elf vor der WM
:Nagelsmanns Need for Speed

Nathaniel Brown ist sehr schnell und bringt damit eine Eigenschaft ins deutsche Team, die im modernen Fußball essenziell ist. Nur: Damit ist der Außenverteidiger im WM-Kader eher die Ausnahme.

SZ PlusVon Martin Schneider

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite