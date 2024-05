Von Philipp Selldorf, Blankenhain

Wie das Gespräch mit seiner Frau abgelaufen ist, hat der Cavaliere Rudi Völler nicht im Wortlaut übermittelt. Er hat lediglich angedeutet, dass sie andere Pläne hatte für die nächsten Tage, und dass es seines Zuredens bedurfte, damit sie mit ihm auf Dienstreise ins Weimarer Land gegangen ist, anstatt nach Rom zu reisen, wo die Familie ein zweites Domizil unterhält. „Ich konnte sie überzeugen, dass auch hier schönes Wetter ist“, berichtete der Sportchef der Nationalmannschaft so vornehm wie doppeldeutig, und so reihte sich Sabrina Völler am Sonntag in die erweiterte Delegation des Deutschen Fußball-Bundes ein und bezog ein Zimmer im Teamhotel der Nationalmannschaft. Immerhin: Nach den ersten Erkenntnissen der Betroffenen lässt es sich in dem von Feld, Wald, Wiesen und einem Golfplatz umgebenen Haus hervorragend nächtigen.