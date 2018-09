9. September 2018, 23:17 Uhr DFB-Team Stottern in der Ideenwerkstatt

Ein spätes, glückliches Tor von Nico Schulz beschert dem DFB-Team den 2:1-Sieg gegen Peru.

Spiel- und einsatzfreudig präsentierte sich die Nationalelf dem zuletzt zweifelnden Fußball-Volk, die Souveränität einer Spitzenelf ließ sie aber vermissen.

Dass Schulz den Siegtreffer schoss, wertete seinen Abend erheblich auf, aber es passte auch ins Bild, dass der peruanische Torwart Gallese kräftig Beihilfe leistete.

Von Philipp Selldorf, Sinsheim

Wie üblich wurden vor dem Spiel vielerlei Einwände geäußert: späte Anstoßzeit mitten hinein in die "Tatort"- Vorführung, hohe Eintrittspreise, und das Maskottchen heißt immer noch Paule. Trotzdem war die Stimmung in der Rhein-Neckar-Arena bestens, als sich am Sonntagabend Deutschland und Peru zum Testspiel trafen. Dies war allerdings vor allem das Verdienst der vielen peruanischen Anhänger, die den Sportplatz im Kraichgau quasi als nationalen Außenposten kolonialisiert hatten. Im Singen, Trommeln und Lärmen waren die Gäste dem Gastgeber klar überlegen, sportlich gingen die Deutschen als Gewinner hervor.

Ein spätes, glückliches Tor von Nico Schulz bescherte den 2:1-Sieg, der dem zweiten Teil von Jogi Löws Rehabilitierungsprogramm ein standesgemäßes Äußeres verleiht. Jenseits des bloßen Resultats war es allerdings ein Spiel, in dem sich "La Mannschaft" das Leben durch das Auslassen von wenigstens einem halben Dutzend großer Chancen selbst schwer gemacht hatte. Spiel- und einsatzfreudig präsentierte sich die Nationalelf dem zuletzt zweifelnden Fußball-Volk, die Souveränität einer Spitzenelf ließ sie vermissen.

Beifall auf der Ehrenrunde gab's trotzdem, zurecht, fand der Trainer: "Man hat gespürt, dass die Mannschaft den Sieg wollte. Das Tor zum 2:1 war ein wenig glücklich. Auf der anderen Seite haben wir in der ersten Halbzeit viele Chancen liegen gelassen." Die Selbstkritik überwog: "In der zweiten Halbzeit hat manches nicht mehr gestimmt, dazu hatten wir auch ein paar Ballverluste. Die Balance stimmt noch nicht zu 100 Prozent. Das Team hat begriffen, dass wir noch nicht über dem Berg sind."

Der Bundestrainer hatte angekündigt, seine 1-A-Aufstellung aus dem Münchner Frankreich-Spiel dem Testspielmodus anzupassen und dabei auch den drei Neulingen zur Premiere zu verhelfen. Zunächst beließ er es aber bei moderaten Umbauten. Torwart Marc-André ter Stegen erhielt einen Belohnungseinsatz für treue Stellvertreterdienste, Niklas Süle ersetzte Mats Hummels, Ilkay Gündogan kam anstelle von Leon Goretzka. Schulz übernahm den Platz von Antonio Rüdiger, im vergleichsweise stolzen Alter von 25 Jahren feierte er sein Debüt im DFB-Team.

Was den Bundestrainer bewogen hat, den Hoffenheimer als Linksverteidiger zu nominieren, während in Augsburg Philipp Max vergeblich auf eine Einladung hoffte, das erschloss sich allerdings nicht. Womöglich handelte es sich um eine von Löws berüchtigten Trotzreaktionen, nachdem so viele Leute gefordert hatten, Max die Chance zu geben, die aufgrund seiner beständig starken Leistungen schon im Sommer zur WM nicht unverdient gewesen wäre. Schulz jedenfalls offenbarte deutliche Anpassungsschwierigkeiten, seine Wucht und sein Tempo konnte er nicht zur Geltung bringen und seine technischen Defizite nicht verbergen, und so geriet sein Auftritt zu einem Plädoyer, es beim nächsten Mal mit dem Augsburger zu versuchen. Dass Schulz den Siegtreffer schoss, wertete seinen Abend erheblich auf, aber es passte auch ins Bild, dass der peruanische Torwart Gallese kräftig Beihilfe leistete.

Der Rest der Mannschaft machte hingegen dort weiter, wo sie in München aufgehört hatte: munter und zügig im Vorwärtsgang. Der Gegner, naturgemäß nicht auf dem Niveau des Weltmeisters Frankreich, trug zwar durch anfängliche Unfertigkeiten seinen Teil dazu bei, dass die Deutschen sofort in Schwung kamen, aber die Initiative ging vom Gastgeber aus, dem das Bemühen um Besserung jederzeit anzusehen war. Es wurde gerannt und gegrätscht und kein Ball verloren gegeben, und selbst der geborene Großkünstler Toni Kroos rutschte Bällen hinterher, denen er vor der WM nicht mal nachgeschaut hätte. Mit Joshua Kimmich im Rücken und Gündogan zur Seite formierte Kroos ein Mittelfeld für gehobene Ansprüche, in manchen Momenten funktionierte dieser Mannschaftsteil wie eine Ideenwerkstatt für zündende Momente. Schon nach drei Minuten setzten Kroos und Gündogan Marco Reus in Szene, der den Ball aber nicht an Torwart Gallese vorbeibrachte.

Ein Motiv, das sich wiederholen sollte, nicht nur dann, wenn Reus eine erstklassige Chance vergab, was er noch mehrfach tat. Dennoch bilanzierte der Dortmunder positiv: "Die zwei Spiele haben gezeigt, dass wir von der Einstellung, von der Aggressivität her, einen Schritt nach vorne gemacht haben." Auch seine Mitspieler verpassten oft das allgemein erwartete Führungstor, die beste Gelegenheit ließ dabei Matthias Ginter aus, dem der DFB-Chefideologe Urs Siegenthaler einst "einen wunderschönen Kopfball" attestiert hatte. Nach Kroos' Eckstoß in der 13. Minute setzte er tatsächlich vorbildlich zum Kopfstoß an, doch der Ball flog in die Arme des Torwarts. Das 1:0 fiel stattdessen auf der Gegenseite. Ein Steilpass aus der peruanischen Abwehrreihe durchschnitt die deutsche Mittelfelddeckung und landete beim schnellen Außen Advincula, der Schulz stehen ließ wie bestellt und nicht abgeholt. Auch ter Stegen sah beim in die Ecke gezielten Torschuss nicht glücklich aus.

Bevor das 0:1 mentalen Schaden anrichten konnte, glichen die Deutschen aus. Kroos bediente nach energischem Einsatz Julian Brandt, und dieser hob den Ball elegant ins Netz. Auf weitere Tore warteten die Zuschauer dann bis zur 84. Minute vergebens, aber sie dürften sich bis zum Schluss gut unterhalten gefühlt haben von einem Spiel, das den üblichen Testspiel-Standard fröhlich übertraf.