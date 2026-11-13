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3:1 gegen SerbienDominanz im Dauerregen

Lesezeit: 5 Min.

Florian Wirtz (Nummer 17) erzielte das frühe 2:0.
Florian Wirtz (Nummer 17) erzielte das frühe 2:0.
Darko Vojinovic/AP Photo

Das DFB-Team gewinnt in Belgrad auf einem durchgeweichten Rasen souverän gegen einen schwachen Gegner, der auch noch zwei rote Karten sieht. Die Frage ist: Was kann Trainer Jürgen Klopp aus diesem Auftritt lernen?

Von Philipp Schneider, Belgrad

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Jürgen Klopp hatte sich die Kapuze seiner Regenjacke so tief vor die Augen gezogen, dass er den kleinen Wasserfall gar nicht sehen konnte, der vom Kapuzenrand auf den Belgrader Rasen rauschte. Der Deutsche Bundestrainer sah aus wie der Ermittler in einem dieser düsteren Filme, in dem ein Mörder umgeht, es unentwegt regnet und alle Leute permanent Taschenlampen dabeihaben. Wenn es regnet, schreibt der Fußball seine eigenen Geschichten. Aber was, bitteschön, sollte der Ermittler Klopp von dieser bizarren Szenerie halten, die sich vor seinen Augen abspielte?

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Von den abschließenden Nations-League-Spielen verspricht sich Jürgen Klopp Erkenntnisse über sein künftiges Mittelfeld. Im Zentrum steht Aleksandar Pavlovic – und die Frage, ob er im neuen System der Nationalelf mit Joshua Kimmich harmoniert.

SZ PlusVon Christof Kneer

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