Von Martin Schneider

Julian Nagelsmann kennt die Wege in der Arena, klar. Nicht ganz zwei Jahre war er bei dem Klub angestellt, der die große Schüssel in München-Fröttmaning regelmäßig für seine Heimspiele nutzt. Die Ortskenntnis half dem Bundestrainer, sicher den Weg von Mikrofon zu Mikrofon zu finden, um das Geschehene zu deuten und zu bedauern. Vom Spielfeldrand musste Nagelsmann hoch ins ZDF-Studio, wo Moderator Jochen Breyer und seine Experten sich und ihre weißen Turnschuhe vor Hagelkörnern und anderem Niederschlag in Sicherheit gebracht hatten. Von dort ging es wieder runter in den Pressesaal in Form eines Kleinkinos, wo Nagelsmann als Trainer des FC Bayern erstaunlich wenige, aber folgenreiche Niederlagen erklären musste.