DFB-Team in der EinzelkritikAmiris Einwechslung wird zur Idee des Abends

Lesezeit: 5 Min.

(Foto: Martin Meissner/AP)

Der Mainzer bringt mit einem weiteren Ersatzspieler den notwendigen Schwung. Florian Wirtz beruhigt seine Nerven mit einem Traumfreistoßtor, Antonio Rüdiger mit einem artistischen Befreiungsschlag. Das DFB-Team in der Einzelkritik.

Von Philipp Selldorf, Köln

Oliver Baumann

3:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft
:Gerade noch mal gutgegangen

Das DFB-Team zeigt gegen die Nordiren erneut eine lange Zeit durchwachsene Leistung, zur Pause pfeift das Kölner Publikum. Erst die Einwechslungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann lassen das Spiel noch kippen.

SZ PlusVon Ulrich Hartmann

