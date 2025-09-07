Oliver Baumann
DFB-Team in der EinzelkritikAmiris Einwechslung wird zur Idee des Abends
Lesezeit: 5 Min.
Der Mainzer bringt mit einem weiteren Ersatzspieler den notwendigen Schwung. Florian Wirtz beruhigt seine Nerven mit einem Traumfreistoßtor, Antonio Rüdiger mit einem artistischen Befreiungsschlag. Das DFB-Team in der Einzelkritik.
Von Philipp Selldorf, Köln
3:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft:Gerade noch mal gutgegangen
Das DFB-Team zeigt gegen die Nordiren erneut eine lange Zeit durchwachsene Leistung, zur Pause pfeift das Kölner Publikum. Erst die Einwechslungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann lassen das Spiel noch kippen.
