Für die angeschlagene Nationalelf geht es gegen den Außenseiter auch um die Tordifferenz. Es drängt sich eine Hauptrolle für den rechtzeitig genesenen Nick Woltemade auf.

Dass die deutsche Nationalelf ihr nächstes Heimspiel in Sinsheim austrägt, klang vor einem Monat nach einer guten Nachricht für Nick Woltemade. Die Zuschauer in der Heimspielstätte der TSG Hoffenheim gelten nicht unbedingt als die leidenschaftlichsten der Republik. In Köln, als die DFB-Elf Anfang September mit Ach und Krach Nordirland schlug, war der Stürmer bei seiner Auswechslung in der 61. Minute mit Pfiffen bedacht worden.