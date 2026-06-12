Kurz vor dem ersten WM-Spiel verdichten sich die Hinweise, dass die Harmonie in der deutschen Nationalmannschaft sehr gut zu sein scheint. Wer nach Schwachstellen sucht, findet sie woanders.

Esse quam videri lautet das Motto von North Carolina, „mehr Sein als Schein“. Der Bundesstaat, eine der ursprünglichen 13 Kolonien, die zu den Vereinigten Staaten wurden, wählte diese Worte am 21. Februar 1893 zum offiziellen Sinnspruch, um die Bodenständigkeit seiner Einwohner zu betonen. 133 Jahre später hatte der DFB-Sportdirektor Rudi Völler, selbst Autor unsterblicher Aphorismen („Der Günter hat doch früher auch Standfußball gespielt!“), diese Weisheit Ciceros im Sinn, als er über die Herberge der deutschen Mannschaft in Winston-Salem sagte, sie sei „kein Luxusresort. Aber es ist total angenehm“.