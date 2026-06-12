Zum Hauptinhalt springen

MeinungDFB-TeamAlso die Stimmung ist klasse

Kommentar von Philipp Schneider, Winston-Salem

Lesezeit: 3 Min.

Antonio Rüdiger (links) und Leroy Sané fahren mit einem Golfcart zum Training in Winston-Salem.
Antonio Rüdiger (links) und Leroy Sané fahren mit einem Golfcart zum Training in Winston-Salem. Jan Woitas/dpa

Kurz vor dem ersten WM-Spiel verdichten sich die Hinweise, dass die Harmonie in der deutschen Nationalmannschaft sehr gut zu sein scheint. Wer nach Schwachstellen sucht, findet sie woanders.

SZ bei Google bevorzugen

Esse quam videri lautet das Motto von North Carolina, „mehr Sein als Schein“. Der Bundesstaat, eine der ursprünglichen 13 Kolonien, die zu den Vereinigten Staaten wurden, wählte diese Worte am 21. Februar 1893 zum offiziellen Sinnspruch, um die Bodenständigkeit seiner Einwohner zu betonen. 133 Jahre später hatte der DFB-Sportdirektor Rudi Völler, selbst Autor unsterblicher Aphorismen („Der Günter hat doch früher auch Standfußball gespielt!“), diese Weisheit Ciceros im Sinn, als er über die Herberge der deutschen Mannschaft in Winston-Salem sagte, sie sei „kein Luxusresort. Aber es ist total angenehm“.

Zur SZ-Startseite

Assan Ouédraogo
:Er weiß gar nicht, wie gut er ist

Nein, er war natürlich nicht betrunken: Der nachnominierte Assan Ouédraogo bereichert den DFB-Kader mit seiner Euphorie und seinen vielfältigen Qualitäten. Sein WM-Debüt? Ist jederzeit möglich.

Von Philipp Selldorf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite