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Deutsche NationalmannschaftSpielmacher auf den Flügeln

Lesezeit: 4 Min.

Ein Linksfuß, der gern von rechts nach innen zieht: Lennart Karl vom FC Bayern fehlte bei der WM verletzt.
Ein Linksfuß, der gern von rechts nach innen zieht: Lennart Karl vom FC Bayern fehlte bei der WM verletzt.
Christian Charisius/dpa

Die Reparatur des deutschen Fußballs, Teil drei: Jürgen Klopp versucht es gegen Serbien mit Lennart Karl und Said El Mala – einer Flügelzange, die sich manche schon bei der WM gewünscht hätten.

Von Martin Schneider

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Es wäre vermessen zu behaupten, dass das ganze Unheil in den sehr kellerigen Katakomben des Soldier-Field-Stadions in Chicago begonnen hat. Aber einen großen Schritt in Richtung Abgrund tat die deutsche Nationalmannschaft, als Julian Nagelsmann und Florian Wirtz Anfang Juni einen Pressesaal betraten, der mit seinen Steinwänden, seinen Rohren und seinem muffigen Teppichboden so wirkte, als würde zu Robert Habecks Missfallen auch noch eine alte Ölheizung in der Ecke stehen. Wer die amerikanische Football-Liga NFL stets mit Hochglanz in Verbindung bringt, der lernte in Chicago, dass auch Arenen mit 60 000 Plätzen den Charme des Grünwalder Stadions haben können.

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