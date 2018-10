8. Oktober 2018, 14:57 Uhr DFB-Team Havertz und Rüdiger sagen Löw ab

Beide fehlen verletzt bei den Länderspielen gegen die Niederlande und Frankreich - wie auch Marco Reus. Dafür nominiert der Bundestrainer Emre Can nach.

Meldungen in der Übersicht

DFB-Team: Nach Marco Reus haben auch der Leverkusener Kai Havertz und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea für die anstehenden Nations-League-Spielen der Nationalmannschaft in den Niederlanden und in Frankreich abgesagt. Havertz wird wie der Dortmunder Reus von einer Knieblessur geplagt. Abwehrspieler Rüdiger fällt wegen Leistenproblemen aus. Das teilte der DFB am Montag mit. Bundestrainer Joachim Löw nominierte Mittelfeldspieler Emre Can von Juventus Turin für die Partien am Samstag in Amsterdam und drei Tage später in Paris (beide 20.45 Uhr) nach.

Das deutsche Fußball-Nationalteam bereitet sich von Dienstag an in Berlin auf den Doppelspieltag in der neu geschaffenen Nations League vor. Am Abend (17.30 Uhr) findet im Hertha-Amateurstadion ein öffentliches Training statt. Nachdem zuvor schon Ilkay Gündogan (Manchester City) und Nils Petersen (SC Freiburg) verletzungsbedingt passen mussten, stehen insgesamt 21 Spieler in Löws Aufgebot aus.

Bundesliga, Mainz 05: Stadion putzen statt Strafe zahlen: Bundesligist FSV Mainz 05 lässt Fans eine vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verhängte Strafe in Höhe von 15 000 Euro abstottern. Die 05er einigten sich mit acht Fans, gegen die wegen des Abbrennens von Pyrotechnik strafrechtliche Prozesse geführt wurden, auf die Zahlung einer Barsumme sowie die Verrechnung von Arbeitsleistungen. Im Gegenzug verzichtet der Bundesligist auf zivilrechtliche Schritte. Zu den Arbeitsleistungen gehören laut Vereinsangaben unter anderem "Reinigungsmaßnahmen" in den Stadien der ersten und zweiten Mannschaft.

Volleyball-WM: Die deutschen Volleyballerinnen haben am 2. Spieltag der zweiten Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Japan gegen Serbien die erwartete Niederlage kassiert und können sich damit nicht mehr für die Top-Sechs-Runde qualifizieren. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowksi verlor gegen den Europameister mit 0:3 (14:25, 20:25, 20:25), damit sind die ersten drei Plätze der Gruppe E außer Reichweite.

Nach sieben Spielen hat Deutschland mit vier Siegen und drei Niederlagen elf Punkte und liegt in der Gruppe E auf dem fünften Rang vor der Dominikanischen Republik (10), Puerto Rico (6) und Mexiko (3). Serbien führt mit 21 Punkten vor den Niederlanden (20) und den Gastgebern (18), die am Abend (Ortszeit) die Dominikanische Republik mit 3:0 bezwangen