Deutsche Nationalmannschaft:Schlotterbecks Stunde schlägt

Im Länderspiel gegen Israel soll Nico Schlotterbeck zu seinem Startelfdebüt in der Nationalmannschaft kommen. Der Freiburger hat sich zu einer Attraktion der Bundesliga entwickelt - und längst das Interesse von größeren Klubs geweckt.

Von Philipp Selldorf, Frankfurt

Ilkay Gündogan, 31, bekommt bei Manchester City immer wieder Erholungspausen, dennoch summiert sich seine vorläufige Saisonbilanz bereits auf 33 Einsätze. Am Wochenende geht die Hatz weiter, für das Testspiel gegen Israel in Sinsheim hat ihm der Bundestrainer bereits einen Platz in der Startelf zugeteilt und damit den Ernst des Anlasses unterstrichen. Zwar stellt die Partie im Hoffenheimer Wohnzimmer eine der letzten Gelegenheiten für großräumige Versuchsanordnungen dar, da nach dem Spiel gegen die Niederlande am Dienstag die weiteren sechs Länderspiele vor der WM allesamt im Wettbewerbsrang stehen (es geht um die Nations League). Das mindert aber nach Ansicht der Verantwortlichen nicht den Stellenwert des Israel-Spiels. Gündogan stuft es gar wegen seiner symbolhaften Bedeutung als "extrem wichtig" ein.

Eine Reihe von Ausfällen im Kader schafft gleichwohl den Platz für ausgewählte Experimente. So wird nun - endlich, wie gesagt werden kann - die Stunde für Nico Schlotterbecks Debüt schlagen: Er gehörte zur ersten Auswahl, die der neue Bundestrainer Hansi Flick im September versammelte, bisher war sein Stammplatz allerdings die Reservebank, fünfmal blieb er Zuschauer, bei der Länderspielrunde im November fehlte er verletzt. Doch auch ohne Länderspieleinsatz hat sich der 22 Jahre alte Verteidiger des SC Freiburg zu einer Attraktion in der Bundesliga entwickelt. Dass der FC Bayern und Borussia Dortmund als Interessenten gelten, ist mehr als ein loses Gerücht. Seinen Verbleib in Freiburg bezeichnet er selbst als eher unwahrscheinlich.

Die Lockerheit, mit der Schlotterbeck in Mediengesprächen seinen gestiegenen Kurswert kommentiert, drückt gesundes Selbstbewusstsein aus, das sich in seinem Spielstil wiederfindet. Ein gewisser Übermut ist auch hin und wieder zu erkennen, wenn er mit großen Schritten seine Position verlässt, um mit dem Ball auf Abenteuertour zu gehen, und Flick hat außerdem entdeckt, Schlotterbeck sei "manchmal einen Tick bequem", doch das beunruhigt den Bundestrainer nicht: "Daran arbeiten wir, und daran arbeitet auch Christian Streich."

Kapitän Manuel Neuer wird sich am Samstagabend möglicherweise nicht wohlfühlen. Seinen Wunsch, bei grundsätzlich jedem Spiel im Tor zu stehen, wird ihm Flick nicht erfüllen. Den Reservetorhütern Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp hat der Coach jeweils einen Halbzeit-Einsatz zugesichert. Auch Angreifer Timo Werner darf damit rechnen, dass ihn Flick am Samstag auf Torejagd schickt. Im Gegensatz zu Gündogan in Manchester blieb Werner zuletzt beim FC Chelsea eher unterbeschäftigt.