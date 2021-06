Von Philipp Selldorf

Um den irrationalen Charakter dieses Spiels zu enthüllen, genügt ein Blick auf zwei Szenen, die in ihrer unmittelbaren Folge eine einheitliche Sequenz bildeten: In der einen Szene macht der zweitbeste Torwart der jüngsten Bundesliga-Saison einen eklatanten Fehler, in der anderen sieht der beste Torwart der Bundesliga auch nicht besser aus.