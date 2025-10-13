Die DFB-Elf spielt gegen Nordirland wie der Favorit, der weiß, worauf es ankommt, nämlich auf die Punkte. Ein Schulter-Treffer von Nick Woltemade reicht zum ersten Sieg einer Gastmannschaft in Belfast seit zwei Jahren.

Joshua Kimmich servierte die Flanke mit dem richtigen Schnitt, und Nick Woltemade stand mutterseelenallein dort, wo der Mittelstürmer stehen musste – aber sein Kopfball verfehlte trotzdem das Ziel. „Den muss er machen!“, hätte der TV-Kommentator gesagt – aber der Kommentator sagte nichts dergleichen, denn noch begleitete das musikalische Vorprogramm die Teams beim Aufwärmen: unter anderem durch das fast 50 Jahre alte Protestlied „Alternative Ulster“, ein anderes Nordirland, der Punkband Stiff Little Fingers – eine Reminiszenz an die Zeiten der Unruhen und nun an diesem Ort eine positive politische Geste.