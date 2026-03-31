Kurz bevor Bundestrainer Julian Nagelsmann in der ARD zwischen Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger das Mikrofon in die Hand nahm, sah der Fernsehzuschauer sonnige Bilder aus Maryland, USA. Die französische Nationalmannschaft kickte dort gegen die aus Kolumbien. Die Kamera fing auf der Ersatzbank Kylian Mbappé und Michael Olise ein, die sich ebenda amüsierten. Sie sahen auf dem Rasen eine französische B-Elf, die ohne die beiden Spaßvögel wenig Probleme mit dem gar nicht mal so schlechten Kolumbien hatte, 3:1 ging es aus. Schnitt in den Stuttgarter Regen bis Schneeregen bis Graupel, wo Julian Nagelsmann das 2:1 seiner Mannschaft gegen Ghana analysierte.