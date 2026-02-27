An die Fußball-WM 2014 denken sie beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) natürlich gerne zurück. Vor 12 Jahren feierte die deutsche Nationalmannschaft ihren letzten großen sportlichen Triumph, als sie im Finale von Rio de Janeiro dank Mario Götzes Tor in der Verlängerung Argentinien bezwang und den WM-Titel gewann. Nicht nur die Spieler, auch die Verbandsbosse um den damals amtierenden Präsidenten Wolfgang Niersbach, 75, waren in bester Partystimmung. Doch diese Tage von Brasilien wirken beim DFB bis heute nach, auch bei der aktuellen Verbandsspitze um Bernd Neuendorf, 64. Und das nicht mehr aus sportlicher und nationaler Ekstase – sondern aus heiklen sportpolitischen und finanziellen Gründen.
Deutscher Fußball-BundImmer Ärger mit dem Finanzamt
Der DFB kämpft um die Rückzahlung von 30 Millionen Euro. Doch dabei erleidet er einen Rückschlag. Im Fokus: eine teure Reise zur WM 2014.
