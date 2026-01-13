An Zeugen aus der Welt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat es im Landgericht Frankfurt in den vergangenen Wochen nicht gemangelt. Ein früherer Präsident hat im neuen Steuerprozess um angeblich falsch verbuchte Einnahmen aus der Bandenwerbung ausgesagt, ein mehrmaliger Interimschef, ein früherer Generalsekretär und ein früherer Finanzchef, dazu diverse aktuelle und frühere Referenten. Aber die maßgeblichen Zeugen, so hat das die Kammer des Gerichts klargemacht, sind eigentlich andere – und zu Beginn dieser Woche ist eine der wichtigsten dran.