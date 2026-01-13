An Zeugen aus der Welt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat es im Landgericht Frankfurt in den vergangenen Wochen nicht gemangelt. Ein früherer Präsident hat im neuen Steuerprozess um angeblich falsch verbuchte Einnahmen aus der Bandenwerbung ausgesagt, ein mehrmaliger Interimschef, ein früherer Generalsekretär und ein früherer Finanzchef, dazu diverse aktuelle und frühere Referenten. Aber die maßgeblichen Zeugen, so hat das die Kammer des Gerichts klargemacht, sind eigentlich andere – und zu Beginn dieser Woche ist eine der wichtigsten dran.
Endet der Prozess um angeblich falsch verbuchte Einnahmen aus der Bandenwerbung mit einem Freispruch? Bisher zeigt sich als Tendenz, dass das Gericht dem Vorwurf der Steuerhinterziehung nicht folgt.
Von Johannes Aumüller, Frankfurt
Der neue Steuerprozess in Frankfurt kann den Deutschen Fußball-Bund in seinen Grundfesten erschüttern: Es geht um mehr als 30 Millionen Euro – und der Verband ist offenkundig nervös.
