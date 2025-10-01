Erst vor wenigen Monaten endete für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein wichtiges Gerichtsverfahren mit einer krachenden Niederlage. Im sogenannten Sommermärchen-Prozess um die Millionenschiebereien vor der WM 2006 entschied das Landgericht Frankfurt, dass eine Steuerhinterziehung vorliege: Das brachte dem DFB nicht nur eine Geldbuße von 130 000 Euro ein, sondern erhöhte enorm die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der Aberkennung der Gemeinnützigkeit für das Jahr 2006 und einem Verlust von mehr als 20 Millionen Euro bleibt.
SteuerprozessDFB will Sommermärchen-Richterin verhindern
Ende Oktober soll der nächste Steuerprozess im DFB-Kontext beginnen. Doch jetzt torpediert der Verband die Abläufe: Er wirft der Richterin und einem Beisitzer Befangenheit vor.
