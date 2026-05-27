Von Strafverfahren bis zu Nachzahlungen über 50 Millionen Euro: Seit Jahren hat der DFB Ärger mit den strengen Finanzbehörden. Jetzt soll das in einer stillen Aktion gelöst werden: Der Verband wechselt einfach das Finanzamt. Wie ist so etwas nur möglich?

Beim Finanzamt des Hochtaunuskreises in Bad Homburg kennen sich die Sachbearbeiter mit wohlhabenden Steuerpflichtigen aus. Der Landkreis im Norden Frankfurts wetteifert mit Starnberg und München von jeher um den Status als reichster Deutschlands, in den Ausläufern des Taunus lassen sich gerne Spitzenverdiener der Bankenmetropole nieder. Und jetzt nimmt das Bad Homburger Finanzamt einen weiteren gut betuchten Steuerpflichtigen unter die Fittiche – obwohl der gar nicht dort wohnt: den Deutschen Fußball-Bund (DFB).