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FußballEine Lex DFB gegen den Steuer-Ärger

Lesezeit: 6 Min.

Die DFB-Zentrale steht zwar in Frankfurt am Main, für Steuerfragen des Verbandes ist künftig aber das Finanzamt Bad Homburg zuständig.
Die DFB-Zentrale steht zwar in Frankfurt am Main, für Steuerfragen des Verbandes ist künftig aber das Finanzamt Bad Homburg zuständig. Boris Roessler/dpa

Von Strafverfahren bis zu Nachzahlungen über 50 Millionen Euro: Seit Jahren hat der DFB Ärger mit den strengen Finanzbehörden. Jetzt soll das in einer stillen Aktion gelöst werden: Der Verband wechselt einfach das Finanzamt. Wie ist so etwas nur möglich?

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Beim Finanzamt des Hochtaunuskreises in Bad Homburg kennen sich die Sachbearbeiter mit wohlhabenden Steuerpflichtigen aus. Der Landkreis nördlich von Frankfurt wetteifert mit Starnberg und München von jeher um den Status als reichster Deutschlands, in den Ausläufern des Taunus lassen sich gerne Spitzenverdiener der Bankenmetropole nieder. Und jetzt nimmt das Bad Homburger Finanzamt einen weiteren gut betuchten Steuerpflichtigen unter die Fittiche – obwohl der gar nicht dort wohnt: den Deutschen Fußball-Bund (DFB).

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