Von Christof Kneer

Der Jubel war nicht einstudiert. Es riss Mads Buttgereit einfach empor, er konnte nicht anders, die Arme überm Kopf, die Fäuste geballt. Wahrscheinlich hat Buttgereit den exakten Bewegungsablauf dieses Freudenausbruchs hinterher nicht mehr analysiert, obwohl er ansonsten nahezu alles, was in einem Fußballstadion passiert, in seinem Ipad festhält. Dieses Ipad enthält eine Menge Kostbarkeiten, jedenfalls wenn man sich für die Flankentechnik von Joshua Kimmich oder die Fußhaltung von Ilkay Gündogan beim Freistoß interessiert.