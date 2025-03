Rekordmeister Bayern München kommt das Fehlverhalten seiner Fans teuer zu stehen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte die Bayern wegen unsportlichen Verhaltens der Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 100 000 Euro. Davon können die Münchner 33 000 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Die Bayern-Fans hatten beim Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund am 30. November 2024 mindestens 100 pyrotechnische Gegenstände entzündet. Zudem verurteilte das DFB-Sportgericht Werder Bremen zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt knapp 80 000 Euro. Die Werder-Fans hatten sowohl im Pokalspiel gegen Zweitligist Darmstadt als auch im Ligaspiel in Dortmund pyrotechnische Gegenstände entzündet.