11. Juni 2019, 16:22 Uhr DFB-Elf gegen Estland Was Sorg anders macht als Löw

Marcus Sorg absolviert am Abend gegen Estland seine zweite Partie als Vertretungs-Bundestrainer.

Experimente oder größere Umbauten sind nicht zu erwarten.

Von Philipp Selldorf, Mainz

Unter den 955 Länderspielen, die der Deutsche Fußball-Bund in seiner Chronik führt, gab es viele unvergessliche Dramen, Erfolge und Begebenheiten, es gab aber auch Spiele wie das 2:1 in Albanien im März 1983 oder das 0:0 in Malta vier Jahre zuvor. Diese Begegnungen sind nicht nur deshalb in Vergessenheit geraten, weil sie lange her sind. Schon damals haben die meisten Betrachter sie aus Mangel an Denkwürdigkeit umgehend aus dem Gedächtnis gelöscht. Aus heutiger Sicht wertet man das aber wieder ganz anders, die nostalgischen Aspekte lassen die trüben Veranstaltungen faszinierend erscheinen.

Denn im März 1983, "da war Albanien noch Albanien", wie Rudi Völler, seinerzeit Schütze des 1:0, Jahrzehnte später wehmütig feststellte. Und die Partie auf dem mysteriösen Eiland Malta fand auf einem betonfesten Hartplatz statt, weshalb Bundestrainer Jupp Derwall anschließend klagte: "Das ist doch dasselbe, als müsste Picasso seine Gemälde auf Tapete malen." Bernd Cullmann, Hansi Müller und all die anderen 0:0-Deutschen durften sich ob dieses Vergleichs geschmeichelt fühlen.

Ob nun die Nachwelt am deutschen 2:0-Sieg in Weißrussland eines Tages Reize entdecken wird, die zeitgenössischen Zuschauern verborgen blieben, das muss die Nachwelt entscheiden. An Picasso-Momenten hat es jedenfalls gar nicht mal gemangelt am Samstagabend in Borissow. Wie Leroy Sané beim 1:0 durch den Strafraum kurvte wie auf dem Skateboard, das war künstlerisch wertvoll, und auch das von Marco Reus ungemein lässig erzielte 2:0 offenbarte die große Meisterschaft des Schützen.

Ter Stegen muss hoffen, dass es ihm nicht ergeht wie Prince Charles

Der Spieler aber, der Pablo Picassos Gebot - "ein Maler darf niemals tun, was die Leute von ihm erwarten" - am eindrucksvollsten befolgte, war Manuel Neuer. Dessen von niemandem erwarteter Verteidigungsvorstoß ins ferne Grenzland zwischen Grundlinie und Eckfahne dürfte manchen müden Zuschauer geweckt haben. Neuer begnügte sich nicht damit, einem weißrussischen Angreifer im Zweikampf den Ball zu entwenden, er sicherte außerdem seine Beute in einem gekonnten Dribbling gegen zwei Widersacher, um schließlich mit einem Kurzpass den Spielaufbau einzuleiten.

Die Exkursion gab einerseits Auskunft über die ungebrochene Abenteuerlust des 33 Jahre alten Kapitäns der Nationalelf und zeugte andererseits von einem Selbstbewusstsein, das man zuletzt öfter mal vermisst hatte beim längst auch öfter mal in Frage gestellten Welt-Torwart Neuer. "So kreativ, wie er hinten rumgeschnickt hat, könnte er bei uns auch auf der Sechs oder weiter vorne spielen", befand Joshua Kimmich fachmännisch. Neuer erklärte mit dem für ihn typischen Spitzbuben-Lächeln, er habe sich im Laufe der Jahre bei seinen Mitspielern "etwas abgeguckt".

In Weißrussland erfüllte die DFB-Elf auf nicht unbedingt hinreißende Weise, aber zur vollen Zufriedenheit der an- und abwesenden Bundestrainer - Marcus Sorg in Borissow, Joachim Löw in Freiburg - ihre Pflicht, sie tat, was sie tun musste, aber sie tat auch nicht viel mehr. Allein Neuer machte den Eindruck, als befände er sich mitten in einem hochwichtigen Wettkampf. Weite Teile des Spiels verbrachte er an der Mittellinie stehend, wo er sich wie ein gieriger Haifisch jeden Ball schnappte, den er kriegen konnte. "Man sieht, dass er Bock hat zu spielen, das tut uns als Mannschaft sehr gut", sagte Kimmich. Stellvertreter Marc-André ter Stegen, verletzungshalber abwesend, dürfte angesichts der energetischen Präsenz des Amtsinhabers festgestellt haben: Das wird wohl noch etwas dauern mit der Thronfolge. Ter Stegen, 27, muss hoffen, dass es ihm nicht ergeht wie Prince Charles, der im Warten auf die Krone grau geworden ist.