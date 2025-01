Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Erst vor ein paar Tagen ist der Deutsche Fußball-Bund tief in die eigene Geschichte eingetaucht. In der Kongresshalle am Leipziger Zoo beging er seinen 125. Geburtstag. Die Rednerliste reichte von Olaf Scholz bis Gianni Infantino – und natürlich wurde bei diesem Festakt auch an unzählige Wegmarken erinnert, die es in der langen Zeit des DFB-Bestehens gab.