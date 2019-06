8. Juni 2019, 22:49 Uhr DFB-Sieg gegen Weißrussland Ein Sieg im Sinne des Umbruchs

Die DFB-Elf hat im EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland keine Probleme.

Leroy Sané und Marco Reus treffen.

Von Sebastian Fischer

Niklas Süle konnte gar nichts dafür, aber es war immer noch ein ungewohnter Anblick, wenn man ihm am Samstagabend beim Fußballspielen zusah. Süle ist ein sehr talentierter Verteidiger, er ist schnell und passsicher, das hat er nicht nur beim FC Bayern bewiesen, sondern auch bereits in der Nationalelf. Am Samstag, beim EM-Qualifikationsspiel Deutschlands in Borissow gegen Weißrussland, bestritt er schon sein 19. Länderspiel. Andererseits ist Süle aber erst 23. Und trotzdem, das ist das Ungewohnte, ist er seit ein paar Monaten der wichtigste deutsche Abwehrspieler, in der Mitte einer Kette aus drei Innenverteidigern.

Deutschland besiegte Weißrussland vollkommen ungefährdet mit 2:0, womit die DFB-Elf nun beide Spiele der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 gewonnen hat. Vor dem ersten, dem vielleicht irgendwann mal berühmten 3:2 gegen die Niederlande, hat Bundestrainer Joachim Löw einen Generationenwechsel eingeleitet und den Verteidigern Mats Hummels und Jerome Boateng gesagt, dass er sie nicht mehr nominieren werde. Damals, im März in Amsterdam, spielte Deutschland mit einer Dreierkette um Süle hinten, und mit einem Dreier-Angriff um Leroy Sané vorne. Das Spiel am Samstag gegen unterlegene Weißrussen wird eher nicht berühmt werden. Aber es war immerhin Pflichtspiel Nummer zwei einer neuen Nationalmannschaft.

Abend der ungewöhnlichen Bilder

Dass es ein Abend der ungewöhnlichen Bilder werden würde, das war schon vor dem Anpfiff klar. Immer dann, wenn die Kameras zur deutschen Bank schwenkten, zeigten sie zwar wie sonst auch einen auffällig gut frisierten Trainer, aber es handelte sich dabei nicht um Joachim Löw. Der Bundestrainer pausiert wegen eines Sportunfalls für zwei Länderspiele, auch am Dienstag in Mainz gegen Estland wird ihn Marcus Sorg vertreten. Der Assistenztrainer hat aber in den vergangenen Tagen stets betont, dass Löw das letzte Wort bei der Nominierung der Mannschaft habe. Die Startelf war also eine Aufstellung im Sinne des Chefs - und damit im Sinne des Umbruchs.

In der Dreierkette neben Süle verteidigte so in dem Leverkusener Jonathan Tah durchaus überraschend ein Spieler, der in der kommenden Woche, obwohl er schon 23 ist, für die deutsche U-21-Nationalmannschaft bei der EM in Italien und San Marino verteidigen wird. Der Leipziger Lukas Klostermann wird ebenfalls nachträglich zur U21 reisen. Am Samstag spielte der Außenverteidiger ebenfalls von Beginn an, im 3-4-3 eher als rechter Mittelfeldspieler.