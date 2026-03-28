Ein Spieler des Spiels – ein man of the match, wie man in Deutschland sagt – wurde am Freitagabend nicht demokratisch bestimmt. Das war aber auch nicht nötig, denn der Ausgang der Wahl war ohnehin klar. An diesem Abend, so darf man das ruhig sagen, ging im Basler St. Jakob-Park ein Stern auf: „Er ist ein Topspieler, er wird uns in den nächsten Jahren so viel Spaß geben“, lobte ein arrivierter Kollege den großen Gewinner des Abends, und wer wollte da widersprechen? Lennart Karl hatte zwar bloß eine halbe Stunde mitgespielt, aber was war das für ein eindrucksvoller, herrlich federleichter Einstand in der Nationalelf! Manchem Schweizer Augenzeugen entfuhr möglicherweise ein verblüfftes gopfridstutz!, als er den 18 Jahre alten FC-Bayern-Juniorprofi erlebte.