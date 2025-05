Diesmal trifft es also den TSV Havelse und Lok Leipzig. Die Havelser haben souverän die Regionalliga Nord für sich entschieden, die Leipziger am letzten Spieltag den Titel in der Regionalliga Nordost gesichert. Doch übermäßig feiern konnten sie deswegen nicht. Denn ihre Meisterschaft bedeutet nicht automatisch den Aufstieg – stattdessen müssen sie in dieser Woche ein Playoff-Duell um die Zulassung für die dritte Liga gegeneinander bestreiten.