Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Am Montag offenbarten sich erneut die wachsenden Probleme, die im Deutschen Fußball-Bund (DFB) das Lager um den Interimschef Rainer Koch mit der Vergangenheit hat. Am Mittag legte der Verband den Finanzbericht für das Jahr 2020 vor. Aber neben den konkreten positiven Ergebnissen - trotz der besonderen Corona-Umstände ein Gewinn von zwei Millionen Euro - schaffte er es erwartungsgemäß nicht, dezidiert aufzuschlüsseln, wie viel genau er für diskrete Dienstleister wie die Berliner Forensikerfirma Esecon ausgab. Dabei geht das dem Vernehmen nach in einen stolzen Millionen-Bereich, und die Hintergründe der diversen Beratertätigkeiten interessieren nicht mehr nur die unmittelbar Beteiligten im Fußball.

Entsprechend deutlich treten nun auch die Probleme zutage, die das Koch-Lager mit der Aufstellung der Zukunft hat. Am Montag endete die Frist, in der die Spitzen der 21 Landesverbände Kandidaten für das künftige Präsidentenamt vorschlagen sollten - und der Termin bot eine faustdicke Überraschung. Bisher wurde erwartet, dass die Amateurvertreter allein den früheren SPD-Politiker und jetzigen Mittelrhein-Chef Bernd Neuendorf vorschlagen würden. Aber am Wochenende nominierte der westfälische Verband (FLVW) auch den früheren Schalker Finanzvorstand Peter Peters. Also einen Vertreter des Profilagers, der aktuell neben Koch als zweiter Interimschef des Verbandes wirkt.

Der Verband stehe "vor großen Herausforderungen und Veränderungen. Daher ist es uns in Westfalen wichtig, diesen Neuanfang mit einem echten demokratischen Prozess zu beginnen", sagte FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski in einer Mitteilung. Er freue sich darauf, "von beiden Kandidaten ein Programm und ein Team vorgestellt zu bekommen".

Auch die Frauen-Reformgruppe "Fußball kann mehr" dürfte noch eine Doppelspitze nominieren

Das ist gelebte Demokratie, wie sie der Fußball eher nicht kennt - und birgt sportpolitischen Sprengstoff: Nun stehen alleine aus dem Kreis der Amateurverbände zwei Kandidaten im Ring. Und stark anzunehmen ist, dass es bis zum Wahl-Bundestag des DFB im März weitere Bewerber geben wird. Denn der Montag war nur das interne Fristenende für die Amateure. Alle anderen Beteiligten haben noch Zeit, Kandidaten zu benennen. So wird fest damit gerechnet, dass die Frauen-Reformgruppe "Fußball kann mehr" eine Doppelspitze nominiert. Zudem ist da die Alternative "Rettet die Amateure". Beide Gruppen haben eines gemeinsam: Sie wollen Koch weghaben.

Aber schon diese erstmalige Kampfnominierung im Amateurlager verändert das Spiel zu Ungunsten des allzeit umtriebigen Strippenziehers Koch. Der scheidet bei der Wahl im März als erster Vizepräsident aus, will aber unbedingt weiter im Fußball mitmischen: als Chef des bayerischen Verbandes, Präsidiumsmitglied im DFB und vor allem als gut bezahlter Vorstand in Europas Fußball-Union. Seit Monaten wird mit Spannung verfolgt, wie er die Dinge an der Verbandsspitze einmal mehr so zu regeln versucht, dass sie ihm passen.

Detailansicht öffnen Bernd Neuendorf könnte der neue DFB-Präsident werden. (Foto: Land NRW / M. Hermenau)

Schon lange gilt Neuendorf, 60, als der Neuling in den DFB-Untiefen, der es diesmal richten soll in Kochs Sinne. Doch während Peters, 59, schon vor Wochen öffentlich erklärt hatte, dass er kandidiere, falls ihn ein Landesverband vorschlagen sollte, äußerte sich Neuendorf bisher allenfalls sehr ausweichend: Er überlege noch. Aber parallel dazu wurde nach Kräften versucht, die Präsidentenkür wieder in klassischer Hinterzimmer-Manier auszukungeln. So verständigten sich vor drei Wochen die Präsidenten der 21 Landesverbände plötzlich auf einen Text, der festlegte, dass nach ihrem Wunsch in jedem Fall jemand aus dem Kreis der Amateure der nächste Verbandsboss werden solle.

Mancher dachte schon, man könne nun die Zeit bis Montag ruhig abwarten, weil dann ja nur noch Neuendorf als Kandidat der Amateure bereitstünde. Das war eine Fehlkalkulation. Das Amateurlager ist keineswegs mehr so geeint, wie es Koch und seine Getreuen gerne hätten. Jetzt plötzlich steht Neuendorf unter Druck, sich erstmals selbst öffentlich zu erklären. Bis gestern war er nur der Schattenkandidat, einer, der sich abwägend gab und noch gar kein Programm hatte; nun muss er in eine Kampfkandidatur ziehen. Dabei wird aufschlussreich sein, wie er sich zu den ungeklärten Problemen der Koch-Zeit positioniert, insbesondere zu den Ungereimtheiten rund um Esecon und den Medienberater Kurt Diekmann. In letzterem Fall erschließen sich die Hintergründe eines auf 360 000 Euro dotierten Vertrages mit dem DFB nicht einmal den internen und externen Prüfern, die ihn zu durchleuchten hatten.

Bei geheimen Abstimmungen trauen sich mehr Amateurvertreter, gegen Kochs Linie zu stimmen

Der Profivertreter Peters, der schon wegen seiner unrühmlichen Rolle als Schalker Finanzvorstand kaum als geborener Präsidentenbewerber gelten darf, wird mit harten Bandagen kämpfen. Denn auch er braucht unbedingt ein Amt im nationalen Fußball, weil er sonst seinen Posten als Council-Mitglied beim Weltverband Fifa verliert. Das Profilager wollte ihn nicht im Alleingang vorschlagen, es dürfte ihn aber mit Sicherheit bei der Wahl gegen einen Koch-Mann unterstützen. Es hält beim Bundestag ein gutes Drittel der Stimmen. Nun ist die Frage, wie sich die Amateure positionieren, bei denen das Gros der Voten liegt.

Wie umstritten Koch im eigenen Lager mittlerweile ist, offenbarte sich schon bei einer spektakulären Runde im Mai, bei der die Landesverbände dem damaligen Präsidenten Fritz Keller und dem damaligen Generalsekretär Friedrich Curtius das Vertrauen entzogen. Aber auch Koch wurde nur knapp bestätigt (21 Ja/13 Nein), wobei unter diesen Voten auch vier waren, die er dank seiner Ämterhäufung selbst steuern konnte.

Damals wurde geheim abgestimmt. Das ist eine Seltenheit im deutschen Fußball. Solange es offene Wahlen gibt, trauen sich im lukrativen Pöstchen-Business viele Funktionäre nicht, sich dem omnipräsenten Machtpolitiker Koch zu widersetzen. Kommt es im März aber zu einer Kampfkandidatur, soll es nun auch eine geheime Abstimmung geben. Auch dieses grunddemokratische Prozedere dürfte die Wahrscheinlichkeit stark erhöhen, dass die Dinge nicht noch einmal so enden, wie Koch sich das wünscht.