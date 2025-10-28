Die Gänge des Frankfurter Justizzentrums an der Konstablerwache kennen die Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) inzwischen zur Genüge. Mehr als 30 Verhandlungstage kamen seit März 2024 im „Sommermärchen“-Prozess um die Millionenschiebereien vor der WM 2006 zusammen, ehe das Landgericht im Juni 2025 das für den Verband so negative Urteil fällte: Steuerhinterziehung.
Neuer DFB-ProzessGefährlicher als das Sommermärchen
Der neue Steuerprozess in Frankfurt kann den Deutschen Fußball-Bund in seinen Grundfesten erschüttern: Es geht um mehr als 30 Millionen Euro – und im Keller schlummern weitere Sprengsätze.
Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner
Fußball:Der DFB und die Rückkehr der Hydra
Esecon! Das ist das Schlagwort für eine millionenschwere Berateraffäre, die dem DFB lange zu schaffen machte. Jetzt holt sie den Verband wieder ein.
