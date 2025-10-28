Der neue Steuerprozess in Frankfurt kann den Deutschen Fußball-Bund in seinen Grundfesten erschüttern: Es geht um mehr als 30 Millionen Euro – und der Verband ist offenkundig nervös.

Die Gänge des Frankfurter Justizzentrums an der Konstablerwache kennen die Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) inzwischen zur Genüge. Mehr als 30 Verhandlungstage kamen seit März 2024 im sogenannten „Sommermärchen“-Prozess um die Millionenschiebereien vor der WM 2006 zusammen, ehe das Landgericht im Juni 2025 das für den Verband so negative Urteil fällte: Steuerhinterziehung.