SportpolitikDFB torpediert neuen Millionen-Prozess

Lesezeit: 4 Min.

Vielen Dank für die Blumen: Bernd Neuendorf bei seiner Wiederwahl als DFB-Präsident – vor Gericht wählt der Verband unter seiner Führung ein Vorgehen, das Aufklärung verhindert.
Vielen Dank für die Blumen: Bernd Neuendorf bei seiner Wiederwahl als DFB-Präsident – vor Gericht wählt der Verband unter seiner Führung ein Vorgehen, das Aufklärung verhindert. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Das Landgericht Frankfurt möchte gerne den früheren Steuerberater des DFB als Zeugen befragen. Doch der Verband weigert sich, diesen von der Verschwiegenheitspflicht zu entbinden.

Von Johannes Aumüller

Der Zeuge wusste keine Antwort und verwies lieber auf andere. Das müsse man den damaligen Steuerberater fragen, gab der langjährige Spitzenfunktionär Rainer Koch als Botschaft zurück, als ihn das Landgericht Frankfurt vor einer Woche im neuen Steuerprozess rund um den Deutschen Fußball-Bund (DFB) um eine spezielle Auskunft bat. Ja, antwortete die Vorsitzende Richterin, den würde man in der Tat gerne befragen – und blickte dabei eindringlich in Richtung der DFB-Anwälte.

