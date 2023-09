Von Philipp Selldorf, Frankfurt

Das Aufgebot der Berichterstatter war beachtlich, als der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagvormittag in der Verbandszentrale den neuen Sportchef Andreas Rettig vorstellte. Der Verdacht erscheint nicht verwegen, dass ein gewisser Voyeurismus das Interesse gesteigert hatte, denn es ging nicht nur um eine Personalie, sondern um eine neue Episode mit Zoff-Potenzial in der ewigen Seifenoper des Fußballs. "Neues Chaos beim DFB" hatte es am Sonntag unter anderem im Medienecho geheißen, nachdem Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Mintzlaff mit kalkuliertem Getöse ihren Rücktritt aus der DFB-Task-Force zur Rettung des deutschen Fußballs verkündet hatten, weil sie von Rettigs Berufung (laut Presseerklärung "eine sensible und diskussionswürdige Personalie") aus den Medien erfahren hatten statt vom Präsidenten.