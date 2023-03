Völler und Neuendorf im Bundestag:"Es gibt ja nicht mal Kaffee hier"

Willkommen in Berlin: DFB-Präsident Bernd Neuendorf (links) und Rudi Völler, Direktor der Fußball-Nationalmannschaft, im Sportausschuss des Bundestags.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Rudi Völler, neuer Sportchef der Nationalelf, sprechen vor dem Sportausschuss des Bundestages über die WM in Katar. Die wirklich drängenden Fragen stellt niemand, aber am Ende hat Völler noch etwas gelernt.

Von Boris Herrmann, Berlin

Da ist aber was los heute im Deutschen Bundestag. "Wir sind ausgebucht", sagt eine Verwaltungsmitarbeiterin, die über die Zugangsliste zu Saal 4300 im Paul-Löbe-Haus wacht. Ein Abgeordneter erkundigt sich nur halb im Scherz: "Wo ist das Ende der Rudi-Schlange?" Nach Augenzeugenberichten befindet sich Rudi Völler zu diesem Zeitpunkt noch in der Parlamentscafeteria und schreibt Autogramme. Als dann alle Vorab-Selfies geschossen sind und wundersamerweise doch noch alle Politiker und Berichterstatter in Saal 4300 verstaut werden konnten, gibt Völler mit seinem schönsten Völlerlächeln zu verstehen, dass er jetzt eigentlich mal bereit wäre für ... ja, wofür denn eigentlich?