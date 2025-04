Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) geht von einer raschen Entscheidung in den Vertragsverhandlungen mit Sportdirektor Rudi Völler aus. „Ich habe ja angekündigt, dass Rudi signalisiert hat, dass er gerne weitermachen würde, dass wir im Gespräch sind“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Montagabend in Dortmund: „Daran hat sich nichts geändert. Ich denke, dass wir recht zeitnah zu einem Ergebnis kommen.“ Der DFB strebt eine Zusammenarbeit mit Völler über die WM 2026 hinaus an. Vor dem DFB-Bundestag im September sei dies „die wichtigste Personalentscheidung“, sagte Geschäftsführer Andreas Rettig zuletzt bei Sport1. Auch Völler hatte öffentlich angedeutet, weitermachen zu wollen. Sein Vertrag endet nach der WM 2026. Bundestrainer Julian Nagelsmann verlängerte sein Arbeitspapier beim DFB bereits bis 2028, nun soll Völler folgen.