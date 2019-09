Beim Aufbruch in die Zukunft wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) flott von der Vergangenheit überholt, überrollt sozusagen vom Urgestein in diesem runderneuerten DFB. Vize-Präsident Rainer Koch, seit gefühlt einer Ewigkeit dabei und doch nie mittendrin, wenn die Problempräsidenten - Zwanziger, Niersbach, Grindel - ihre Pirouetten drehten, hat jetzt auch sein internes Affärchen.

Willkommen im Klub.

Abzuwarten bleibt, wie die DFB-Ethiker jüngst erhobene Vorwürfe von Funktionären bewerten, die sich von Koch unter Druck gesetzt fühlten, ihm genehme Personalentscheide zu fällen. Koch zeigt ja gern dirigistischen Habitus - ganz wie einer, der seine Zeit für gekommen hält. Dafür verpasste ihm der Bundestag nun einen Denkzettel. Zehn Gegenstimmen, sieben Enthaltungen, das kontrastiert stark mit Kochs oberstem Mantra: Einheit!

Der Münchner Richter prägte diesen neuen DFB, er selbst steht aber für altes Funktionärswesen. Fleißig düst er durch die Welt, ist auch zu Hause stets auf Achse. DFB-intern pocht er auf 40 Prozent Voten, die er als süddeutscher Chef verwaltet; wer aus der Reihe tanzt und Intransparenz rügt, wie eine rheinische Klubchefin die supergeheime Präsidentensuche, dem zürnt der Macher nachhaltig

Fürs Spitzenamt sah sich Koch nicht so geeignet, wohl aber für das des Spiritus Rector. Fritz Keller, der nette Neue an der Spitze, wird ja ein Präsident ohne Richtlinienkompetenz sein, das wertet die Rolle derer im Thronschatten auf. So war schon im Zug der Kandidatenkür mit Keller Denkwürdiges vereinbart worden: Dass der Bundestag das Präsidium "ermächtigen" solle für den Großumbau des DFB. Die erforderliche Trennung der ideellen und wirtschaftlichen Bereiche vollzieht also nicht mehr die oberste Instanz, sie hat damit einen engen Funktionärskreis beauftragt, in dem auch weisungsabhängige Hauptamtliche sitzen. Könnte das, unter dem Aspekt der Gemeinnützigkeit, auch der Fiskus noch interessant finden? Der hat den (alten) DFB ja schon auf der Agenda: In der Sommermärchen-Affäre kommt es bald zum Prozess gegen Schmidt, Niersbach und Zwanziger.

Und international? Dort soll Koch das Gesicht des DFB werden, als Kandidat für Vorstandssitze in Europa (Uefa) und der Welt (Fifa). Und dort wird er lernen müssen, zwischen Quantität und Qualität seiner Verbandskontakte zu unterscheiden - und ob es klug ist, sich von deutschen Großklubs pro Gianni Infantino einspannen zu lassen. Es tobt ein Kampf zwischen den Dachgremien um die Zukunft; Koch aber vertraut auf die Kraft kameradschaftlichen Smalltalks. Niemals werde er Infantino offen kritisieren, stellt er gerne klar. Tatsächlich verlor er noch nie eine Silbe zum oft anrüchigen Treiben des Fifa-Autokraten. Was schon deshalb seltsam erscheint, weil just ein Strafrichter über einschlägige Berufs- und Lebenserfahrung verfügen dürfte. Andererseits: Den Justizjob will Koch nun sowieso drangeben für das geliebte Funktionärsamt.

Auch das ist keine gute Nachricht. In internationalen Ämtern locken immense Saläre - wenn man sie brav ausübt. Doch Kuschen ist keine Option in der Infantino-Ära. Zum Glück führt jeder Weg zur Fifa über den TÜV der Uefa, die entsendet ihre Vertreter in Giannis Haifischbecken. Wo Uefa-Chef Aleksander Ceferin standhafte, taffe Europäer braucht, und dass Koch kein solcher ist, hat er schon gesehen.

Und Keller? Als Selbstdarsteller wie Grindel ist der erdhafte Winzer nicht bekannt. Jetzt muss er aber rasch Profil entfalten. Die Strippenzieher von heute sind Christian Seifert, der Boss des Profilagers, und Koch - der übrigens schon ein Stück Weltverband, eine Prise Infantino in den Bundestag trug. Ausländische Gäste begrüßte er multilingual auf Dänisch bis Italienisch. Ganz so wie der Gianni.