Die Suche nach einem geeigneten Kandidaten oder einer geeigneten Kanidatin für das Amt des DFB-Präsidenten könnte sich hinziehen.

Obwohl er seit 2002 nicht mehr als Journalist tätig ist, hat Grindel ein Rückkehrrecht zu seinem alten Arbeitgeber ZDF.

Obwohl er seit 2002 nicht mehr als Journalist tätig ist, hat Grindel ein Rückkehrrecht zu seinem alten Arbeitgeber ZDF.

Wer wird nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel, 57, der neue DFB-Präsident? Generalsekretär Friedrich Curtius, 43? DFB-Direktor Oliver Bierhoff, 50? Die ehemaligen Nationalspieler Christoph Metzelder, 38, oder Philipp Lahm, 35? Oder eine Frau? Ex-Nationalspielerin Celia Sasic, 30, zum Beispiel? So viele Namen von tatsächlichen und angeblichen Anwärtern werden seit Grindels Abschied in den Ring geworfen, dass schon die ersten Kandidaten mitteilen, keine Kandidaten zu sein. Thomas Hitzlsperger etwa stellte klar, die Aufgabe als Sportvorstand beim VfB Stuttgart fülle ihn "voll und ganz aus", andere Positionen strebe er nicht an. Die Deutsche Presse-Agentur hatte ihm eine Anfrage geschickt. Vorschläge kommen derweil aus vielen Ecken. Martin Dulig, der Ost-Beauftragte der SPD, sagte dem Portal Sportbuzzer, es sei an der Zeit, "dass eine in Ost und West geachtete Persönlichkeit mit Sachverstand und Glaubwürdigkeit die Aufgabe in die Hand nimmt. Eine Person wie Matthias Sammer." Auch Sammer, 51, ist jetzt also Kandidat. Angeblich.

Nach allem, was aus dem DFB zu hören ist, dürfte das Spekulieren noch eine Weile weitergehen. Es wird wohl Sommer werden, ehe sich die Gremien um die beiden Interims-Präsidenten Rainer Koch, 60, und Reinhard Rauball, 72 (die selbst keine Ambitionen haben), auf einen tatsächlichen Kandidaten oder eine Kandidatin verständigen. Offenbar meinen sie das ernst beim DFB: dass zunächst die Strukturen modernisiert und erst danach die dafür geeigneten Personen gesucht werden sollen. Der DFB arbeitet gerade daran, seine Aufgaben als Wirtschaftsbetrieb klarer von denen als Vertreter von sieben Millionen Vereinsfußballern zu trennen. Der neue Präsident dürfte in jedem Fall ein anderes Job-Profil vorfinden als Grindel. Im Gespräch ist, dass er oder sie hauptamtlich tätig wird, um in Zukunft schwiemelige Vergütungskonstrukte zu vermeiden. Das ist, anders als vielfach dargestellt, aber noch nicht ausgemacht. Gegen den Abschied vom Ehrenamt gibt es Widerstand.

Deutlich schneller dürfte Klarheit in der Frage herrschen, ob Grindel seine Vorstandsämter im Europa-Verband Uefa und im Weltverband Fifa behalten darf, wie er das vorhat. Aus Uefa-Kreisen erfuhr die SZ, dass man das zu verhindern gedenke: Wenn Grindel aus Compliance-Gründen im DFB nicht mehr tragbar sei, nachdem er einräumen musste, vom ukrainischen Funktionär Grigori Surkis eine 6000-Euro-Uhr angenommen zu haben, könne er weder die Uefa weiter als Vizepräsident führen noch sie im Fifa-Council repräsentieren. Zusammengerechnet sind die Posten mit über 500 000 Euro brutto jährlich dotiert. Doch nur durch schnelle Rücktritte könne Grindel Verfahren durch die Ethikgremien beider Verbände verhindern - das werde ihm gerade nahegebracht, heißt es bei der Uefa in Nyon.

Womöglich dürfte für Grindel dann ein Paragraf aus dem Abgeordnetengesetz wieder relevant werden, wonach ihm eine Rückkehr zum ZDF zusteht - obwohl das vertraglich gar nicht vereinbart ist. Aber es steht im Gesetz. "Herr Grindel hat aufgrund seiner früheren Mitgliedschaft im Bundestag ein (...) gesetzliches Rückkehrrecht", teilte das ZDF mit, bei dem Grindel vor seiner Wahl für die CDU in den Bundestag 2002 Studioleiter in Brüssel war. Befassen wolle man sich damit aber erst, "wenn es einen konkreten Anlass gibt", sagte ein ZDF-Sprecher.