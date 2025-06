Von Christof Kneer

Am Nachmittag hatte sich bereits angedeutet, dass es ein paar Stunden später eine originelle Begründung für einen Spielausfall geben würde. In Fußballkreisen bekannt ist die sogenannte „Unbespielbarkeit des Platzes“, ein hervorragender Terminus, der aus den guten, alten Zeiten stammt, in denen bei Spielen auf Schnee ein kreischoranger Ball aus dem Geräteraum geholt wurde. An diesem Mittwoch aber, an dem die Fußball-Nationalmannschaften aus Deutschland und Portugal zum Halbfinale des Nations-League-Endturniers verabredet waren, bereiteten sich die Verbandsverantwortlichen darauf vor, als letzte Amtshandlung „Weltuntergang“ in ihre Formulare einzutragen. Infrage schien nur zu stehen, um welche Uhrzeit genau die Apokalypse über die Münchner Arena hereinbrechen würde.