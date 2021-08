Hertha gewinnt gerade so in Meppen. Wolfsburg braucht die Verlängerung, Mainz und Köln gar das Elfmeterschießen für den Einzug in Runde zwei.

Der Auftakt in die neue Saison ist für einige Erstligisten ziemlich mühsam ausgefallen: Gleich fünf von ihnen quälten sich zu beschwerlichen Pflichtsiegen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Erst in zwei Elfmeterkrimis kamen der 1. FC Köln und Mainz 05 gegen Regionalligisten weiter. Köln setzte sich vom Punkt mit 4:2 beim FC Carl Zeiss Jena durch, nach 120 Minuten stand es 1:1 (1:1, 0:1). Die Mainzer hatten beim SV Elversberg nach dem 2:2 (1:1, 0:0) nach Verlängerung beim 8:7 vom Strafstoßpunkt immerhin gute Nerven - und das Glück auf ihrer Seite, als der insgesamt 16. Elfmeter an die Latte flog. Nur mit Ach und Krach kämpfte sich auch Champions-League-Starter VfL Wolfsburg weiter: Erst in der Verlängerung setzte sich der Favorit noch mit 3:1 (1:1, 0:0) beim Viertligisten Preußen Münster durch. Mit mehr Mühe als erwartet löste auch Hertha BSC in der Nachspielzeit (1:0 beim Drittligisten SV Meppen) seine Pflichtaufgabe. Der Erstliga-Aufsteiger VfL Bochum hatte tags zuvor beim Viertligisten Wuppertaler SV ebenfalls die Verlängerung (2:1) bemühen müssen.

Für die dramatischste Pointe sorgten die Mainzer beim 8:7 (2:2, 1:1, 0:0) vor 2480 Zuschauern in Elversberg. U 21-Nationalspieler Jonathan Burkardt (89./116.) hatte zuvor zweimal in höchster Not den Ausgleich für den Favoriten geschafft, Luca Schnellbacher (74./110.) hatte die Hausherren jeweils verdient in Führung gebracht. Nach 15 verwandelten Elfmetern in Serie verschoss Elversbergs Laurin von Piechowski: Er traf nur die Latte.

Beim 1. FC Kölns avancierte derweil der neue Torhüter Marvin Schwäbe mit zwei parierten Strafstößen zum Matchwinner. Maximilian Wolfram hatte Jena bereits nach fünf Minuten in Führung gebracht. Vor 2728 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld gelang Ellyes Skhiri (69.) der Ausgleich für den Erstligisten. Schwäbe durfte, wie angekündigt, anstelle von Stammkeeper Timo Horn das Tor hüten.

Der VfL Wolfsburg quälte sich mit dem neuen Coach Mark van Bommel zu einem 3:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung in Münster. Dabei rettete Josip Brekalo (90.) die Wölfe in der regulären Spielzeit vor dem Aus, dann trafen Torjäger Wout Weghorst (103.) und Ridle Baku (120.+1). Damit kamen die Niedersachsen wenige Tage vor dem Ligastart gegen den VfL Bochum noch einmal mit einem blauen Auge davon. Schon die Vorbereitung des VW-Klubs war mit fünf Testspielniederlagen am Stück schwach gewesen. Auch der ambitionierte Ligarivale Hertha BSC musste bis zu den letzten Sekunden warten, ehe Rückkehrer Davie Selke (90.+1) das 1:0 (0:0) beim Drittligisten SV Meppen gelang. Stadtrivale Union Berlin gewann nach einem Tor von Max Kruse (23.) 1:0 (1:0) beim Drittligisten Türkgücü München.