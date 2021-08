Von Christoph Leischwitz

Roberto Pätzold hörte sich an, als sei er gerade aus der Fankurve hinuntergekommen an den Spielfeldrand. "In die Karaoke-Bar kann ich jetzt nicht", sagte der etwas heisere Trainer des FC Ingolstadt nach seinem Debüt im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue. Es war ein aufreibendes Spiel, in dem Pätzold Gelb gesehen hatte. In der Nachspielzeit hatte der 42-Jährige geschrien und wutentbrannt eine Plastikflasche auf den Boden geschmissen, als seine Mannschaft noch einen Eckball zuließ. Unmittelbar nach Schlusspfiff zeigte er, dass er seinen Humor trotzdem nicht verloren hat. "Roberto ist außerhalb des Platzes ein ganz sachlicher Mensch, der sehr darauf bedacht ist, dass man ein gutes Miteinander hat", erzählte Manager Malte Metzelder. Die Art des Coachings entspreche der intensiven Spielweise, die eingefordert wird. Insofern liegt es nahe, dass Pätzold laut Metzelder nach dem Spiel so erschöpft ist, als hätte er mitgespielt.

Vier bayerische Mannschaften hatten am Sonntag die zweite Pokalrunde erreicht (der FC Bayern wird wohl Ende August folgen), doch vermutlich war bei keinem Klub der Erfolgsdruck so hoch wie tags darauf bei den Schanzern. Die Mannschaft war mit zwei Niederlagen in die Zweitliga-Saison gestartet, und das Team hinter der Mannschaft ist jung. Sowohl Pätzold als auch der neue Manager Metzelder haben noch keine Vita vorzuweisen, die ihnen für schwierige Situationen den Rücken stärkt; sie stehen am Anfang ihrer Karrieren als Verantwortliche im Profifußball. Es war also keine Überraschung, dass die Anspannung groß war während des Spiels - und ebenso die Erleichterung nach dem 2:1-Erfolg. "Der Sieg gibt uns die Bestätigung, dass wir in der Liga angekommen sind", sagte Pätzold nach dem Pokalspiel, "wir können gegen Zweitligisten punkten und gewinnen, das ist für uns eine sehr wichtige Erfahrung. Wir können standhalten."

Die Vorbereitung nach der Relegation war kurz, auch das Team hinter dem Team müsse sich erst finden

Es dürfte den langjährigen Ingolstädter Jugendtrainer Pätzold besonders bestätigen, wenn er sich auf jene Spieler verlassen kann, die er selbst im Nachwuchsleistungszentrum gefördert hat. So wie Fatih Kaya, der zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit seiner ersten Aktion abgebrüht das 2:1 erzielte (80.). Pätzold kennt Kaya seit seinen Anfängen im Verein im Jahr 2016. Als Siegtorschütze mit langer Schanzer-Vergangenheit reift man schnell zur Identifikationsfigur. "Das habe ich schon versprochen", sagte er nach dem Spiel zu einem kleinen Jungen auf der Haupttribüne, der um sein Trikot bat. "Aber bist du nächstes Mal wieder da? Ich merke mir dein Gesicht!"

Auch Metzelder sieht eine Entwicklung und ist froh, dass nun erkennbar wird, wie gleich mehrere Spieler beginnen, sich auf Zweitliga-Niveau zurechtzufinden. Dort, "wo sie noch nicht so viele Minuten auf der Uhr haben". Vor allem Dennis Eckert Ayensa war ein "ständiger Unruheherd", schwärmte Metzelder, wobei er gar nicht die komplette Vorbereitung mitgemacht habe. Ohnehin sei es eine kurze Vorbereitung gewesen auf die Mission Ligaverbleib, Ingolstadt musste nach der langen Drittliga-Saison ja in die Relegation. Und ja, bestätigt Metzelder, das Team hinter dem Team müsse sich auch erst finden.

Wirklich Ruhe kehrt nach dem ersten Sieg noch nicht ein. Einige nach Verletzungen Zurückkehrende sollen den Konkurrenzkampf erhöhen. Und auch wenn viele junge Spieler ihre Aufgaben erfüllen - so traf etwa der 21-jährige Filip Bilbija nach Ayensa-Zuspiel zur frühen Führung (6.) - macht niemand einen Hehl daraus, dass es noch Bedarf in der Innenverteidigung gibt. Namen werde er nicht kommentieren, sagt Metzelder - also auch nicht Jannis Nikolaou von Eintracht Braunschweig, an dem Interesse kolportiert wird. In jedem Fall ist davon auszugehen, dass der Kader noch größer wird. Und auch wenn es sich beim Pokalsieg gegen Aue um das dritte Spiel gegen einen Zweitligisten handelte: Punkte in der zweiten Liga werden weiter dringend benötigt. Die Erleichterung wäre sicher noch größer, wenn das schon am Sonntag bei Darmstadt 98 gelingt.