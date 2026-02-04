Der VfB Stuttgart hat seine nächste Aufgabe im DFB-Pokal gemeistert. Der Titelverteidiger gewann mit 3:0 (0:0) beim Zweitligisten Holstein Kiel und zog zum dritten Mal innerhalb von vier Spielzeiten unter der Regie von Trainer Sebastian Hoeneß in das Halbfinale ein. Bayer Leverkusen hatte am Dienstagabend vorgelegt und mit dem 3:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli das erste Halbfinal-Ticket gebucht.

Der schwäbische Champions-League-Kandidat trotzte dank der Treffer von Deniz Undav (56. Minute), Chris Führich (89.) und dem Ex-Kieler Atakan Karazor (90.+2) vor 15 034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion den widrigen Minustemperaturen und verhinderte eine erneute Pokal-Sensation der Kieler. Der Bundesliga-Absteiger hatte vor knapp fünf Jahren den FC Bayern München aus dem Wettbewerb geworfen.

Während Hoeneß keine kurzfristigen Ausfälle verzeichnen musste, fehlte bei den Gastgebern überraschend Steven Skrzybski. Am Vortag hatte der Kieler Kapitän noch als Gast bei der Pressekonferenz bekräftigt, wie groß die Vorfreude auf das Spiel sei. „Das ist ja das, wofür jeder Fußballer brennt. So ein Spiel. Flutlicht. Pokal. Dafür ist man dann auch als Kind Fußballer geworden und hat darauf hingefiebert“, hatte der Angreifer gesagt. Wegen einer muskulären Verletzung im Abschlusstraining musste er aber passen.

Ohne ihren Kapitän verpassten es die Kieler, den dritten Bundesligisten in dieser Spielzeit auszuschalten. Über den VfL Wolfsburg und Hamburger SV hatte sich das Team von Trainer Marcel Rapp ins Viertelfinale vorgekämpft. Der nächste Sieg gegen einen Favoriten gelang trotz einer vielversprechenden Anfangsphase nicht. Die Gastgeber nutzten einige Umschaltaktionen clever für aussichtsreiche Torschüsse durch Adrian Kapralik (8.) und Andu Kelati (11.). Der VfB tat sich zunächst etwas schwer. Chris Führich und Deniz Undav (25.) per Kopf versuchten sich vergeblich am 1:0, ehe die Führung fast durch eine Unachtsamkeit von Torwart Timon Weiner entstand, dem eine Flanke durch die Finger flutschte. Doch der Schuss von Bilal El Khannous wurde geblockt.

Der gut aufgelegte Titelverteidiger Stuttgart, der seit dem Jahreswechsel nur eines von sieben Pflichtspielen verloren hat, besiegte im Pokal bislang die Zweitligisten Braunschweig und Bochum sowie dazwischen Erstliga-Konkurrent Mainz. Und startete deutlich aktiver in die zweite Hälfte. Führich bekam nach einem Duell mit Kiels Kasper Davidsen einen Freistoß zugesprochen. Aus der daraus resultierenden Hereingabe leitete VfB-Kapitän und Ex-Kieler Atakan Karazor den Ball im Strafraum zu Undav per Kopf. Der Nationalspieler setzte sich beharrlich durch und spitzelte den Ball ins Tor. In der Schlussphase wurden die Kieler noch mal gefährlich, der Titelverteidiger machte dann mit seinen beiden späten Toren aber alles klar.