FC Bayern im DFB-PokalAlles in Brot und Butter

Lesezeit: 4 Min.

Josip Stanisic holt in der zweiten Hälfte den Elfer raus, den Harry Kane zum 1:0 nutzt.
Josip Stanisic holt in der zweiten Hälfte den Elfer raus, den Harry Kane zum 1:0 nutzt. (Foto: Sebastian Widmann/Getty Images)

Nach dem 2:0 gegen RB Leipzig stehen die Bayern zum ersten Mal seit der Triple-Saison 2019/2020 wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Dazu braucht es allerdings einen Torhüter, der zur tragischen Figur wird.

Von Philipp Schneider

Wer drin ist, ist drin! Das gilt nicht nur für die Mannschaften im allseits beliebten DFB-Pokal. Das galt am Mittwochabend auch für diejenigen Fans, die es überhaupt in die Arena geschafft hatten, um dem sogenannten Pokalkracher zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig beizuwohnen. Das war schwierig wie selten.

