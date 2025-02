DFB-Pokal:Werder ist das nächste Bielefelder Pokal-Opfer

Für den Drittligisten Arminia Bielefeld ist es am Dienstagabend in einem einzigen Fußballspiel um die Gewinnsumme von 3,35 Millionen Euro gegangen. Das ist für einen Klub, dem ein Saisonetat von sieben Millionen Euro nachgesagt wird, ein atemberaubender Betrag. Zum Vergleich: In der Gruppenphase der Champions League (an der Bielefeld nicht teilnimmt, noch nie) gab es diese Saison pro Sieg 2,1 Millionen Euro zu verdienen.