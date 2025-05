Vor dem DFB-Pokalfinale spricht VfB-Trainer Sebastian Hoeneß über die Erfahrungen in einer komplizierten Stuttgarter Saison. Er erklärt, wie er Nick Woltemade zum Mittelstürmer gemacht hat – und was man von Paris Saint-Germain lernen kann.

Interview von Christof Kneer

Als Sebastian Hoeneß den VfB Stuttgart im April 2023 als Trainer übernahm, stand der Klub auf Platz 18 der Tabelle. Seitdem hat Hoeneß den VfB erfolgreich durch die Relegation und im Jahr darauf auf Platz zwei der Bundesliga und in die Champions League geführt – was dem Klub inzwischen erhebliche Luxusdebatten beschert hat. Ist Platz neun in dieser Saison eine Enttäuschung oder ein Zeichen planmäßiger Stabilisierung? Und würde ein Sieg im DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld die Entwicklung unter Hoeneß krönen oder nur die aktuelle Saison retten? Im SZ-Interview erklärt der 43-Jährige, warum er die aktuelle Saison in jedem Fall für eine gute hält.