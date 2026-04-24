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Halbfinale im DFB-PokalWenn der VAR eingreifen sollte – aber nicht darf

Lesezeit: 4 Min.

Die Freiburger Spieler waren am Donnerstagabend nicht immer zufrieden mit Schiedsrichter Tobias Welz (Mitte).
Die Freiburger Spieler waren am Donnerstagabend nicht immer zufrieden mit Schiedsrichter Tobias Welz (Mitte). Ulmer/Teamfoto/Imago

Beim dramatischen Pokal-Aus gegen den VfB Stuttgart wird dem SC Freiburg in der Verlängerung ein reguläres Tor aberkannt – weil der Schiedsrichter nicht einen, sondern gleich zwei Fehler begeht.

Von David Kulessa, Stuttgart

Es ist egal, ob man den Videoassistenten im Fußball, kurz VAR, grundsätzlich gut, grundsätzlich schlecht oder grundsätzlich zum Kotzen findet: Niemand kann ernsthaft bestreiten, dass sich seit der Einführung des VAR die potenziell spielentscheidenden Fehlentscheidungen, die es ja trotzdem weiterhin gelegentlich gibt, ganz besonders unfair anfühlen. So war es auch am Donnerstag im Halbfinale des DFB-Pokals zwischen dem VfB Stuttgart und SC Freiburg.

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