Es ist egal, ob man den Videoassistenten im Fußball, kurz VAR, grundsätzlich gut, grundsätzlich schlecht oder grundsätzlich zum Kotzen findet: Niemand kann ernsthaft bestreiten, dass sich seit der Einführung des VAR die potenziell spielentscheidenden Fehlentscheidungen, die es ja trotzdem weiterhin gelegentlich gibt, ganz besonders unfair anfühlen. So war es auch am Donnerstag im Halbfinale des DFB-Pokals zwischen dem VfB Stuttgart und SC Freiburg.