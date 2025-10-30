Bevor es wieder gefühlig wird, vielleicht ein paar Fakten über den VAR. Es gibt eine beachtliche Anzahl an Studien, die Indizien dafür liefern, dass der Video Assistant Referee den Fußball gerechter gemacht hat. In der Premier League etwa werden inzwischen 96 Prozent der Schiedsrichter-Entscheidungen richtig getroffen – vor Einführung des Videoschiedsrichters waren es 82 Prozent. Es gibt Studien, aus denen hervorgeht, dass die Bedeutung des Heimvorteils geringer wird, und solche, die zeigen, dass es seit dem VAR weniger Fouls, Schwalben und Tätlichkeiten gibt. Und dann gab es am Dienstag und Mittwoch noch eine unbeabsichtigte Feldstudie, die ganz offensichtliche Belege schuf.