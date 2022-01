Von Javier Cáceres, Berlin

Der Zeitstempel beim Kurznachrichtendienst Twitter sagt, dass es 20.12 Uhr war, als Hertha BSC eine Schlacht gewonnen zu haben meinte. "Berlin isst vielfältig", wortwitzelte der Klub auf seinem Account, und teilte der Welt des Weiteren mit: "Jetzt geht's um die (vegane) Wurst!" Wobei das Wort "vegan" exakt so im Original zu finden war, also in Parenthese.

Und das Ganze zweitens, zwinkerzwinker - oder sollte man sagen: Zwinkersmiley? -, eine Anspielung war darauf war, dass Union-Präsident Dirk Zingler neulich der Sport-Bild erklärt hatte, dass er zwar "grundsätzlich nichts gegen vegane Würstchen" habe, Union aber "nicht jeden Wunsch erfüllen" werde, weil Fußball bei Union bedeute: "Bratwurst, Bier" und "90 Minuten Fußball".

Jenseits aller ideologischen Debatten, die um die Äußerungen kreisten, war Zinglers Aussage vor allem dies: Die Variation des gern beschworenen Mottos: Union kommuniziert durch Fußball. Wohingegen die Hertha immer wieder mal hip und dann möglichst noch hipper sein will: "Unsere vegane Wurst gibt es ab sofort an den Essensständen in den Blöcken Q und T sowie im Gästebereich. Juten Appetit!", hielt Hertha dem Gegenüber Zingler also um 20.13 Uhr entgegen, was womöglich nicht weiter von Belang gewesen wäre, wenn Herthas Social-Media-Beauftragte um 22.47 Uhr nicht das Ergebnis des Abends hätte twittern müssen. Hertha 2, Union 3.

Hertha will hip sein, Union gewinnt das Pokalspiel

Union hatte damit das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Träumt davon, der Statue vor dem Stadion An der Alten Försterei - Ralf Quest und Ulrich Prüfkemit dem FDGB-Pokal von 1968 - vielleicht eine weitere hinzuzufügen. Und die Hertha? Blickt bei vier Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz mal wieder in den längst wohlvertrauten Abgrund, nur halt jetzt vegan genährt.

Das Spiel ist im Grunde schnell erzählt. Union hätte schon nach handgestoppten zehn Sekunden durch Max Kruse, und nicht erst nach amtlich beglaubigten elf Minuten durch Andreas Voglsammer in Führung gehen müssen. Langer Ball, Flanke, Ausfallschritt, Lupfer, Tor. Dass das 2:0 kurz nach der Pause fiel - langer Ball, Kopfballverlängerung, Hereingabe Öztunali, Eigentor Stark - hatte eine spielimmanente Logik, die Hertha durch Suat Serdar sogar kurz ins Wanken bringen konnte. Genauer: 87 Sekunden lang.

Denn kaum, dass Serdar getroffen hatte, erhöhte Union - Freistoßflanke, Volleyabnahme Robin Knoche, Tor - auf 3:1. Hertha kam noch zum 3:2, nur war das halt reichlich spät: in der fünften Minute der Nachspielzeit. Da hatte sich im nahezu leeren, weil pandemiebedingt mir nur mit 3 000 Zuschauern gefüllten Olympiastadion eine Frage festgebissen, die man bloß rhetorisch nennen konnte. Ob Union Berlin Nummer eins sei, wurde etwa Kruse gefragt, und der 33-Jährige antwortete wahrheitsgemäß: "Stand jetzt, ja!"

Union ist als Tabellenfünfter der Bundesliga die aktuell ranghöchste Mannschaft im Pokal-Wettbewerb, noch vor RB Leipzig. Ob er sich als Favorit sehe, wurde Union-Trainer Fischer gefragt, und der Schweizer quittierte das mit einem doppelten "Hm", das durch geschlossene Lippen kam, und einem leichten Schmunzeln. Dann aber tätigte er eine Aussage, die belanglos klang, für Fischer-Verhältnisse gleichwohl eine veritable Kampfansage war: "Wenn Du im Pokal mitspielst, willst du auch ins Finale. Sonst musst nicht an diesem Wettbewerb teilnehmen", sagte der Schweizer.

Fischer hatte Willen und die Leidenschaft ausgemacht, und das waren Grundfaktoren, die am Mittwochabend tatsächlich eine sehr entscheidende Rolle spielten. Union war auch gegen die Hertha nicht das ungarische Wunderteam von 1953, aber wieder einmal eine Mannschaft, die sich blendend auf die Basics zu konzentrieren vermag. Ideologische Erben des Ruhrpott-Fußballphilosophen Adi Preißler, der sich bei gewissen Tweets schneller im Grabe dreht als jedes vegane Würstchen auf dem Rost. "Entscheidend is' auf'm Platz", hatte Preißler mal gesagt.

So sind die Unioner: kein filigranes Sinfonieorchester, eher eine Ska-Band mit markanter Basslinie

Und genauso sind sie halt, die Unioner: Kein filigranes Sinfonieorchester, eher eine Ska-Band mit markanter Basslinie, breit aufspielender Blaskapelle und dem einen oder anderen Off-Beat-Solisten. Vor allem aber ist es ein homogenes Gebilde, das durch kollektive Kraft zu übertünchen weiß, dass der eine oder andere beim Tritt gegen den Ball aussieht, als trüge er Dr.-Martens-Stiefel. So wie die Mitglieder von Ska-Bands wie The Specials.

Als sie den Rasen des Olympiastadions betreten hatten, schien es, als wollten sie tatsächlich auf dem frisch für 160 000 Euro verlegten Rollrasen Pogo tanzen. Doch als sie das Führungstor erzielt hatten, bewiesen sie, dass sie auch andere Stilformen beherrschen: Bei gegnerischem Ballbesitz standen Fischers Rudeboys engumschlungen wie die Griechen beim Sirtaki; dann wieder jagten sie den Bällen hinterher, die sie mit Sinn für Zeit, Raum und Rhythmus hinter die Kette der Hertha spielten.

Was wiederum dazu führte, dass die Hertha wie von der Bühne gedrängt aussah. Die Momente, in denen die Alte Dame mittanzen wollte, konnte man an einer Hand abzählen. Gleichwohl erfassten die Statistiker eine erschlagende Überlegenheit der Herthaner: zum Beispiel in Sachen Ballbesitz, der Gesamtzahl der Pässe (gelungene Abspiele inklusive), Ecken und Torschüsse.

Doch die Auswertung war nicht mehr als ein neues Beispiel dafür, dass man Statistiken nur glauben sollte, wenn man sie selbst gefälscht hat. "Wir haben's verdient verloren", sagte auch Trainer Tayfun Korkut. "Wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, vor allem die ersten 30 Minuten, da waren wir überhaupt nicht im Spiel."

Es gebe einiges zu besprechen, sagte Korkut, und wirkte angefasst: "Das war heute ein sehr, sehr wichtiges spiel für uns alle, für die Fans, den Verein, und das haben wir heute verloren, da gehen wir nicht einfach in den nächsten Tag rein." Ob die Aufarbeitung eher analytisch oder emotional ausgefallen werde, wurde er gefragt, und er sagte, dass es wohl eine Mischung aus beidem werde, um "lösungsorientiert" nach Rezepten zu suchen: "Da waren Sachen dabei, die uns nicht passieren dürfen." Nicht gegen Union im Pokal, und erst recht nicht am Sonntag gegen den Tabellenführer FC Bayern, der alles andere ist als vegan, sondern seit Jahren nicht nur als Karnivor, sondern gar als Kannibale der Liga verschrien ist.