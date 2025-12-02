Die Erinnerung an die letzte Begegnung zwischen dem 1. FC Union und dem FC Bayern ist noch gegenwärtig, nicht zuletzt wegen des Tores von Luis Díaz. Sagenhaft, wie der kolumbianische Stürmer der Münchner vor knapp einem Monat beim 2:2 in der Bundesliga einen schlechten Pass serviert bekam, den Ball kurz vor der Grundlinie mit einer Grätsche im Spiel hielt, aufsprang, sich erst den Ball vorlegte und ihn dann aus spitzestem Winkel ins Tor knallte.

Für Unions Torwart Frederik Rönnow, davon darf man ausgehen, ist die Szene vergessen. Oder anders und genauer formuliert: Sie hat kein Trauma hinterlassen. Erstens, weil sich Rönnow nie lange mit Gegentoren aufhält und „resilient“ ist, wie es neudeutsch heißt. Zweitens, weil er weiß, dass es vorkommt, dass man als Torwart manchmal nur den Hut ziehen kann, wie im Fall des Díaz-Tores. Und drittens, weil er sich die Freude am Fußball nicht nehmen lässt. Letzteres hat Rönnow derart gut gelernt, dass es ansteckend ist.

Das behauptet jedenfalls ein Mann, der ihn besser kennt als viele andere: Michael Gspurning, 44, der im letzten Jahr seiner aktiven Karriere mal Ersatztorhüter (ohne Einsatz) in Köpenick war und danach – 2017 - Unions Torwarttrainer wurde.

An einem Tag, an dem die Tore zwecks Rasenpflege abgeschraubt sind, sitzt Gspurning in einer Loge des Stadions An der Alten Försterei, das am Mittwoch schon wieder die Bayern empfangen wird, diesmal im Achtelfinale des DFB-Pokals (20.45 Uhr, ARD und Sky). Gspurning sagt, er verstehe seine Arbeit so, dass er „Prinzipien vermittelt“, die er im Austausch mit dem Torwart erweitert, und dass er versuche, dem jeweiligen Torwart „eine Werkzeugkiste an die Hand“ zu geben, statt ihn bloß mechanisch aufs Torwartspiel vorzubereiten. Und dass er seine Arbeit als ein Geben und Nehmen begreife: „Von Frederik habe ich gelernt, dass man Fußball auch genießen kann. Das konnte ich nicht immer“, sagt Gspurning über seinen Schüler Rönnow.

Torhüter Frederik Rönnow im Austausch mit Michael Gspurning. (Foto: Matthias Koch/Imago)

Das ist keine Banalität, schon gar nicht im Fall eines Torwarts. Denn Stress ist, wie Gspurning weiß, eine Fehlerquelle. Er weiß das nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch durch den kontinuierlichen Austausch mit einem internationalen Netzwerk an Torhütern und Trainern, aus dem intensiven Studium der Geschichte des Torwartspiels. Ihm ist, zum Beispiel, der Name des 2020 verstorbenen Argentiniers Amadeo Carrizo geläufig, der Jahrzehnte vor Manuel Neuer ein Revolutionär seines Fachs war, indem er als Keeper dem Spiel seiner Mannschaft mit dem Fuß Kontinuität verlieh. Und Lehrsätze parat hatte, die man in Marmor meißeln könnte, zum Beispiel: „Ein großer Torwart wird man, indem man 400 Tore frisst. Man muss nur aufpassen, sie nicht in einer einzigen Saison zu kassieren.“ Ein anderer Weg, als Torwart besser zu werden, scheint zu sein, mit Michael Gspurning zu trainieren.

Wirft man den Blick zurück und lässt die Jahre Revue passieren, in denen Union aus der zweiten Liga bis in die Champions League aufstieg, stellt man fest: Ein Torwartproblem hatten die Berliner nie. Im Gegenteil: Wahrscheinlich riefen Torhüter wie Rafal Gikiewicz (heute Widzew Lodz), Andreas Luthe (zurückgetreten) oder eben Rönnow die besten Versionen ihrer selbst bei Union ab. Rönnow ist vielleicht nicht der auffälligste, aber sehr wohl einer der besseren Torhüter der Bundesliga.

Rönnow war zunächst einer von mehreren Torhütern auf Unions Liste, Gspurning bürgte für den Dänen

Rönnow, 33 Jahre alt, 1,88 Meter groß, zehn Länderspiele für Dänemark, kam im Sommer 2021 nach Berlin. Zunächst als Ersatzmann hinter Luthe; nach dessen Abschied 2023 wurde der Däne zur Nummer eins. Es war auch ein Wagnis, Rönnow damals perspektivisch als Stammtorwart zu rekrutieren: Er hatte zwar nach seinem Wechsel von Bröndby IF in die Bundesliga bei Eintracht Frankfurt (ab 2018) und bei Schalke 04 (2020/21) gute Leistungen gezeigt. Verletzungsbedingte Pausen ließen aber nur ein verschwommenes Bild von den Qualitäten des Dänen entstehen.

Rönnow war einer unter mehreren Torhütern auf Unions Liste gewesen. Gspurning erinnert sich, wie er an freien Tagen durch Ligen kleinerer Länder tingelte, um die Daten der Scouting-Abteilung mit persönlichen Eindrücken abzugleichen – wie sich ein Torwart seinen Abwehrspielern gegenüber verhält, gibt ja keine Datenbank her. Am Ende bürgte Gspurning für Rönnow, der sich in Berlin tatsächlich als stabil erwies. Und das liefert Gspurning das Stichwort, um zu sagen, dass Torwarttraining auch Teamarbeit sei. Sprich: ein Job, der auch von der Arbeit der Physio-Abteilung und den Designern individueller Krafteinheiten lebt. Sie haben zur Verletzungsfreiheit Rönnows und letztlich zu dessen Fähigkeit, Fußball zu genießen, beigetragen. Wobei es am Ende natürlich darum geht, dass ein Torwart verhindert, dass Bälle im Tor landen.

Die Fans von Union Berlin bedanken sich bei ihrem Torwarttrainer am Ende der vergangenen Saison. (Foto: Matthias Koch/Imago)

Es gebe drei Kriterien, an denen er bemesse, ob ein Torhüter gut sei, sagt Gspurning: „Die reine Torverteidigung, die wir 2-D nennen; die Raumverteidigung, die unter 3-D läuft; und das Mindset, eine Gewinnermentalität zu haben, also: ein Wettbewerbstyp und stressresistent zu sein.“ Auf Rönnow trifft das zu. „Er hat eine gute Strafraumbeherrschung, was man auch an den Flanken-Statistiken sieht, und ein Positionsspiel, das durch gezielte taktische Arbeit immer besser geworden ist und die Basis von allem ist. Auch für das Aufbauspiel. Er ist in der Entscheidungsfindung gut – und mutig. Und er hat eine irrsinnige Grundschnelligkeit. Vor allem, wenn er sich seitlich bewegt. Das hilft ihm nicht nur auf der Linie, sondern auch beim Abfangen von Flanken“, sagt Gspurning. Der Statistik-Anbieter Sofascore erklärt es anders. Und knapper: Rönnow habe „keine herausragenden Schwächen“.

Einen der Vorzüge hatte Gspurning lange Zeit gar nicht auf dem Schirm: Rönnows Kopfhaltung. Und hätte ihn ein im engeren Sinne fachfremder Kollege nicht darauf aufmerksam gemacht, dann wäre es womöglich bis heute unbemerkt geblieben.

Gspurning, in Graz geboren und über Griechenland und die USA in Berlin gelandet, hatte in seiner Zeit als Profi bei den Seattle Sounders begonnen, sich dafür zu interessieren, welche Erkenntnisse er aus anderen Sportarten in sein Torwartspiel integrieren könnte. Das Interesse behielt er bei. Er tauschte sich in Berlin mit Torhütern und Torwarttrainern anderer Profiklubs aus, zum Beispiel mit dem Handballer Silvio Heinevetter (Füchse) oder Sebastian Elwing, dem Eishockey-Torwarttrainer der Eisbären. Man lud einander zu Spielen ein, fachsimpelte, bereicherte einander. Nach einem Spiel, das Elwing von der Tribüne beobachtet hatte, teilte er Gspurning ein Detail mit, auf das vielleicht nur ein Eishockeykeeper kommt: „Frederik hat eine super Kopfhaltung!“

In anderen Worten: Rönnow begleitet das Spiel mit einer Ruhe, die nicht bloß daran erinnert, dass er mit skandinavischer Kühle gesegnet ist. Sondern auch darauf hinweist, dass Rönnow „die Daten besser verarbeiten kann, die er durch Beobachtung des Spielgeschehens aufnimmt, und sie auch schneller verarbeiten kann. Wenn du eine unruhige Kopfhaltung hast, tut sich dein Hirn schwerer damit, diese Daten zu prozessieren“, sagt Gspurning mit einigem Enthusiasmus.

Denn ein Torwart, der das Spiel liest, ist weder darauf angewiesen, sich vor dem Spiel dreimal zu bekreuzigen, um den eher ungewissen Beistand eines Gottes zu beschwören; noch ist ein solcher Torwart darauf angewiesen, andauernd den Helden hervorzukehren.

Gspurning selbst war ein Torwart, der in Seattle mitbekam, wie sich seine Vorgesetzten rechtfertigen mussten, weil er in der Major League Soccer nie bei den „Saves of the week“ dabei war, bei der Auswahl der atemberaubendsten Paraden des Spieltags. „Weil ich es eben unspektakulär gemacht habe, eben mit Stellungsspiel, und es leicht aussehen lassen habe“, sagt Gspurning. Weil er, anders formuliert, schon damals versuchte, das Torwartspiel konzeptionell zu durchdringen.

Gspurning ist auch Torwarttrainer bei Ralf Rangnicks Österreichern

Es ist daher auch kein Zufall, dass sich Ralf Rangnick, einer der wichtigsten Gegenwartstheoretiker des deutschsprachigen Fußballraums, nach intensivem Casting durch den österreichischen Ex-Torwart Günter Kreissl für Gspurning als Torwarttrainer der Nationalmannschaft entschied.

Österreich hat sich nach 28 Jahren erstmals wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert, für den gebürtigen Grazer Gspurning ist durch seinen Zweitjob beim ÖFB damit ein Traum in Erfüllung gegangen, sogar eine Rückkehr nach Seattle ist drin, die Stadt ist WM-Spielort. „Ich habe den Anspruch entwickelt, nicht nur mit den Besten zu arbeiten, sondern mich auch mit den Besten zu messen. Deshalb ist es definitiv ein Wunsch, eines Tages (mit Union) wieder Champions League zu spielen“, sagt Gspurning.