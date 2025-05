Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): „Tatsächlich ist da gerade ziemlich viel Leere. Man begreift es noch nicht. Ich bin überglücklich – man sieht's mir nur nicht an, weil in mir so viel los ist, in alle Richtungen. Aber ich bin überglücklich über diesen Sieg. Heute wird es eine lange Nacht geben. Ich möchte meinen Jungs ein großes Kompliment machen – es war eine anspruchsvolle Saison. Für mich war sie auch vor dem Spiel schon gut. Jetzt haben wir sie veredelt.“